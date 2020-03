Jaguar Network connecte les magasins Monoprix dans le cadre du partenariat de l’enseigne avec Amazon

mars 2020 par Marc Jacob

Monoprix joue la carte de la connectivité, de la sécurité et de la performance pour raccorder ses magasins à la fibre et répondre aux exigences techniques du service Amazon Prime Now.

Soucieux d’offrir toujours plus de services à ses clients, l’enseigne a récemment conclu un partenariat avec Amazon. Ce dernier permet aux membres Amazon Prime d’accéder à la boutique Monoprix et de bénéficier d’un service de livraison de courses en deux heures dans certaines zones géographiques. Dans ce contexte, équiper les sites concernés par ce partenariat est devenu déterminant. Après étude des solutions du marché, le choix de Jaguar Network s’est imposé comme une évidence au regard de la qualité de ses infrastructures, de son expertise, des engagements SLA forts et de son offre complète de services.

Vincent Cotteaux, directeur des Systèmes d’Information de Monoprix : « Jaguar Network a su comprendre nos besoins et nous proposer une offre sur mesure sur un backbone IP nouvelle génération d’une grande capacité, avec des temps de transit optimisés. »

Concrètement, via sa grande capillarité et son réseau de fibre optique, Jaguar Network a connecté l’ensemble des points de vente concernés par ce projet. L’opérateur a également fourni des liens Internet très haut débit de plusieurs Gb et des liaisons en fibre noire sur des sites hautement stratégiques pour Monoprix.

Fort de ces premiers succès, Monoprix va continuer de s’appuyer sur l’expertise de Jaguar Network pour mener à bien ses nouveaux projets et en garantir une mise en production rapide et sécurisée.

Fabrice Levy, directeur des ventes grands-comptes IDF chez Jaguar Network « Monoprix a su s’adapter aux usages du commerce connecté et proposer à ses clients de nouveaux services à valeur ajoutée. Nous sommes fiers de les accompagner dans leurs projets de transformation numérique. Acteur de l’innovation au service des grands groupes, Jaguar Network propose à Monoprix une infrastructure robuste et performante qui leur permet de mener à bien leurs opérations et de tenir leurs engagements vis-à-vis de leurs clients et d’Amazon.