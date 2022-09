Jacques Boschung nommé Senior Vice President et Manager Général de Kudelski Security pour la région EMEA

septembre 2022 par Marc Jacob

Jacques Boschung apporte plus de 25 ans d’expérience dans la direction d’organisations technologiques de grande envergure dans la région EMEA ainsi qu’aux Etats-Unis.

Avant de rejoindre Kudelski Security, Jacques Boschung a travaillé pour Inovalon, où il était président et directeur général de leur Payer Business, un portefeuille de solutions SaaS basées sur le cloud pour les grandes compagnies d’assurance santé américaines. À ce titre, il était responsable de la gestion, du portefeuille de produits, du service aux clients, des opérations, des ventes et de la performance globale de ce qui constitue le plus grand segment de l’activité d’Inovalon. Avant Inovalon, il a occupé plusieurs postes de direction au sein de Dell Technologies de 2004 à 2018, le plus récent étant celui de senior vice-président responsable des alliances mondiales de Dell Technologies et des partenariats Telco de Dell EMC, secteur représentant une valeur de 1,4 milliard de dollars dans les régions EMEA. Il a également travaillé pour Hewlett Packard et IBM.

Jacques Boschung est également président du Conseil d’administration de Bluefactory Fribourg (BFF), l’incubateur d’innovation de la Ville et du Canton de Fribourg (Suisse). Il est titulaire d’une licence et d’un master en physique de l’Université de Lausanne et a réalisé sa thèse de master au Laboratoire d’ingénierie nucléaire de l’Institut suisse de technologie (EPFL).