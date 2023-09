JUNIPER NETWORKS

septembre 2023 par Marc Jacob

Contact : Benoit LEMARECHAL, marketing

Blemarechal@juniper.net

Contact commercial : bmangin@juniper.net

Année de création : 1996

Activités : Juniper est un leader mondial des solutions cloud, de sécurité connectée et de mise en réseau optimisées par l’IA.

Description du produit phare pour 2023 :

Juniper Mist Access Assurance : Juniper est fier d’annoncer une évolution radicale du contrôle d’accès réseau (NAC) avec son dernier ajout au portefeuille d’entreprise augmentée par l’IA : Juniper Mist Access Assurance. Access Assurance est notre service NAC basé sur le cloud qui permet aux entreprises d’appliquer facilement une authentification et une autorisation réseau sécurisées sans les difficultés liées au NAC sur site. Le service, conçu pour offrir une haute disponibilité et une plus grande résilience, simplifie l’expérience utilisateur du client au cloud tout en automatisant la sécurité, l’ajout de fonctionnalités et les correctifs de bogues. Simple, sûr, évolutif et sans interruption pour les mises à niveau, notre service pallie la complexité et la faible évolutivité des solutions existantes, telles qu’Aruba ClearPass et Cisco ISE.

Adresse du site Internet : www.juniper.net/fr

Services proposés sur ce site : vu de l’ensemble des solutions proposées par Juniper Networks

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Chez Juniper, nous efforçons de fournir des expériences réseau qui transforment la manière dont les gens se connectent, travaillent et vivent.

En remettant en question la complexité inhérente à l’ère du cloud et de la 5G, nos solutions alimentent les connexions les plus importantes, de l’enseignement à la santé et à la sécurité bancaire.

Nous nous engageons à obtenir des résultats concrets pour les équipes réseau et l’ensemble des utilisateurs. C’est aussi simple que ça.