JUNIA et le lycée St Joseph Pierre Rouge affichent leurs nouvelles ambitions de rentrée

mars 2022 par Marc Jacob

JUNIA, grande école d’ingénieurs et le lycée St Joseph Pierre Rouge signent une convention de partenariat et annoncent leurs nouvelles ambitions pour la rentrée universitaire 2022/2023.

Au travers de cette convention, deux nouvelles offres sont proposées : la première concerne les Bacheliers qui à la suite des deux années passées au sein de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles du lycée St Joseph Pierre Rouge pourront intégrer, par un parcours sécurisé, les formations HEI et ISEN Lille de JUNIA. La seconde formation à destination des étudiants BAC+2 est un Bachelor « Responsable de projet Informatique et Cybersécurité » délivré par JUNIA XP, filiale dédiée à la formation tout au long de la vie et qui déploie une pédagogie des compétences.

Avec ces deux actualités, le lycée St Joseph Pierre Rouge renforce son offre de formation en développant un véritable pôle d’enseignement supérieur implanté dans le quartier près d’arènes de Montpellier.

La signature d’une convention de partenariat

Via cette convention, le lycée pourra offrir à des jeunes bacheliers, de bénéficier d’un parcours sécurisé, vers les formations d’ingénieurs HEI et ISEN Lille de JUNIA, après deux années de classes préparatoires PCSI/PSI (Physique, Chimie et Sciences de l’Ingénieur/Physique et Sciences de l’Ingénieur) suivies dans le lycée St Joseph Pierre Rouge.

Les classes préparatoires PCSI/PSI associées par un parcours sécurisé ouvert suivent les programmes des CPGE (éducation nationale) de la filière concernée et proposent des activités complémentaires définies avec JUNIA. Cela permet aux élèves recrutés d’intégrer, par contrôle continu, la première année des cycles ingénieurs HEI ou ISEN Lille de JUNIA (3ème année post Bac) ou de passer les concours d’accès aux Grandes Écoles qu’ils auront préparés.

Les élèves ont accès aux « classes préparatoires associées pour un parcours sécurisé ouvert » via le portail Parcoursup : onglet Formations d’Ingénieurs, HEI Lille - Classes préparatoires PCSI (Campus Montpellier avec le lycée Saint Joseph Pierre Rouge). Leur candidature sera alors transmise au concours Puissance Alpha auquel sont rattachées les formations d’ingénieurs ISEN Lille et HEI de JUNIA.

Un nouveau bachelor pour une nouvelle offre digitale sur le territoire

Ce bachelor intitulé « Responsable de projet Informatique et Cybersécurité » vient compléter les offres de formation disponibles à Montpellier sur la transition digitale et numérique. L’ambition étant d’accompagner les entreprises en formant des futurs acteurs de la transformation digitale très opérationnels. Peuvent candidater les étudiants issus d’un BAC+2 ou de tous types de BTS souhaitant s’orienter vers les métiers du numérique et du digital.

La formation s’effectuera en contrat d’alternance d’un an sur un rythme de 15 jours en école et 15 jours en entreprise. Cela permettra ainsi aux élèves de s’adapter aux sprints de développement d’applications web ou mobiles des entreprises du monde du digital mais aussi de toutes entreprises ayant un projet de digitalisation.

Ce bachelor sera ouvert dès le mois d’octobre 2022 sur une plage pédagogique de 600 heures de formation, sous réserve d’avoir signé un contrat entreprise. Sans concours, il sera accessible via un test technique de sélection et sur dossier avec passage devant un jury spécialisé. S’agissant d’alternance, la formation est gratuite pour les étudiants qui sont par ailleurs rémunérés par l’entreprise.

Ce nouveau parcours est un véritable tremplin accélérateur vers l’emploi. Les élèves souhaitant néanmoins poursuivre leurs études pourront, dès 2023, se diriger vers un BAC+5 via le lancement d’un parcours spécifique.