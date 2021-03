JLT Mobile Computers intègre le programme de validation des solutions de mobilité Wavelink d’Ivanti

mars 2021 par Marc Jacob

JLT Mobile Computers annonce qu’il a rejoint le programme « Ivanti Wavelink Device Validation Solutions ». Ce programme permet aux fabricants d’appareils, offrant des solutions pour les secteurs de la supply chain et de l’entreposage, de valider rapidement la compatibilité de leurs produits avec la plateforme logicielle Ivanti Wavelink. Plateforme qui facilite la gestion des appareils et de l’infrastructure sans fil, l’émulation de terminal, la voix et le développement d’applications mobiles, sans avoir à modifier les systèmes d’exploitation. Les clients des terminaux mobiles durcis JLT, validés par Ivanti, bénéficient alors d’un accès facile aux solutions mobiles qui améliorent efficacité, productivité et sécurité de la chaîne logistique dans l’entrepôt et tout au long de la supply chain.