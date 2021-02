Ivanti va acquérir Cherwell

février 2021 par Marc Jacob

Ivanti, Inc. annonce la signature d’un accord définitif pour acquérir Cherwell Software. Les termes de la transaction avec Cherwell n’ont pas été publiés. Ivanti fait l’acquisition de Cherwell pour étendre la portée de sa plateforme IvantiNeurons, en fournissant une gestion de bout en bout des services et des biens du département informatique à tous les secteurs d’activité, et de chaque terminal à la périphérie de l’IoT.

Ivanti continuera à maintenir et à investir dans les plateformes de gestion de services de Cherwell et d’Ivanti, tout en travaillant à faire converger les meilleurs aspects de chacune. IvantiNeurons, la plateforme d’hyper-automatisation d’Ivanti, accélère cette vision en connectant les solutions de gestion unifiée des terminaux (UEM), la sécurité et l’EMS (gestion des services d’entreprise) et fournit une seule console pour permettre aux entreprises d’auto-réparer et d’auto-sécuriser les périphériques de manière proactive, prévisible et autonome, et offrir un self-service aux utilisateurs finaux. À l’issue de la transaction, la société née du regroupement continuera à être dirigée par Jim Schaper, Chairmann et CEO d’Ivanti.