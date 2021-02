Ivanti reconnu leader dans le rapport IDC Market Scape 2020-2021 des logiciels mondiaux de gestion unifiée des terminaux (UEM)

février 2021 par Marc Jacob

Aujourd’hui, la solution de gestion unifiée des terminaux d’Ivanti améliore la productivité de l’utilisateur et de l’informatique en aidant les administrateurs à collecter des données détaillées, à automatiser les logiciels et les déploiements d’OS, à personnaliser les environnements de travail et à réparer les problèmes d’utilisateur rapidement. Elle simplifie les processus de gestion en intégrant des actions à diverses solutions informatiques via une seule console Ivanti et en automatisant une vaste gamme de systèmes, y compris Windows, Mac, ChromeOS, Linux, Unix, iOS, Android et les appareils IoT.

Le rapport IDC MarketScape affirme que : « Ivanti/MobileIron prend en charge les terminaux Windows et mac OS à un niveau très détaillé, dont notamment l’OS et les correctifs tiers, l’inventaire du matériel informatique/des logiciels, le contrôle à distance, la diffusion d’applications, l’approvisionnement et le support pour les fonctions et caractéristiques du système antérieur telles que l’imagerie des appareils pour Windows et Mac), l’aide à la gestion de stratégie de groupe (Windows), la gestion et la configuration d’imprimantes (Windows/macOS) ainsi que la distribution d’applications nouvelles et existantes (Windows macOS) (distribution des fichiers DMG et le supportgérédu Mac App Store). »

« Avec l’acquisition de MobileIron, Ivanti a étendu ses capacités autour de la sécurité et de la gestion moderne des terminaux pour devenir un puissant leader dans ce domaine. La société fusionnée présente aussi un vaste réseau international d’opérateurs et de revendeurs mobiles, ainsi que de partenaires spécialisés en logiciel d’infrastructure », a déclaré Phil Hochmuth, vice-président du programme de mobilité d’entreprise chez IDC. « Avec les atouts respectifs de chacune des sociétés réunis, les entreprises et PME cherchant à centraliser leurs fonctions et outils de gestion de la mobilité devraient considérer Ivanti comme un incontournable. »