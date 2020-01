Ivanti nomme au poste de CEO Jim Schaper, président du conseil d’administration

janvier 2020 par Marc Jacob

Ivanti annonce l’arrivée de nouveaux membres dans son équipe de direction. L’objectif est de renforcer à long terme sa position sur le marché, de favoriser l’innovation, de booster la croissance et d’amplifier les activités d’acquisition. Jim Schaper, actuel président du conseil d’administration d’Ivanti et vétéran du secteur des logiciels dans lequel il travaille depuis plus de trente ans, est nommé CEO, avec effet immédiat. Steve Daly, CEO de longue date d’Ivanti, se met en retrait des fonctions opérationnelles mais reste membre du conseil d’administration. Ivanti annonce également que plusieurs experts du secteur des technologies, disposant d’expériences à la direction des plus grandes entreprises de logiciels, ont rejoint son équipe de direction.

Jim Schaper dispose de plus de 30 ans d’expérience. Il a, avec succès, fait croître, racheté et intégré des dizaines de sociétés de logiciels d’entreprise. Avant de rejoindre Ivanti, il a été fondateur et CEO d’Infor, leader international des logiciels d’entreprise, qu’il a fait progresser de 40 millions de dollars de chiffre d’affaires à plus de 2 milliards en moins de cinq ans.

Ivanti annonce également plusieurs autres nominations à son équipe de direction, toutes à effet immédiat, pour soutenir la vision à long terme de l’entreprise.

Jeff Abbott, auparavant Executive Vice President et General Manager d’Infor, rejoint Ivanti en tant que President.

Michael McClellan, Chief Financial Officer (CFO) expérimenté et operating executive dans plusieurs entreprises du portefeuille de Clearlake, rejoint Ivanti en tant qu’Executive Vice President et CFO.

Mary Trick, de longue date Senior Executive Vice President chez Infor à la tête de la réussite client (customer success) , rejoint Ivanti en tant qu’Executive Vice President et Chief Customer Officer.

Angie Gunter, anciennement Vice President of marketing chez Infor, rejoint Ivanti en tant que Senior Vice President et Chief Marketing Officer.

John Flavin, anciennement Executive Vice President chez Infor, rejoint Ivanti en tant que Senior Vice President and General Manager de la division activités indépendantes, de la division Supply Chain et de la gestion des licences.

Mark Chamberlain, anciennement Vice President of sales operations and partner programs chez Ivanti, récemment nommé Vice President of finance chez Avetta, revient chez Ivanti en tant que Senior Vice President of global operations.