Ivanti nommé Leader dans le rapport « 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for United Endpoint Management Tools »

Ivanti Neurons for UEM permet au département IT de collecter des données de périphérique en temps réel, d’automatiser les déploiements de logiciels et d’OS, de personnaliser l’environnement d’espace de travail et de corriger proactivement les problèmes des utilisateurs finaux. La solution améliore la productivité des collaborateurs, simplifie la gestion des périphériques et renforce la sécurité, car elle offre une visibilité complète de tout le parc d’actifs de l’entreprise et apporte l’automatisation à toute une variété de périphériques : iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, ChromeOS, Linux et IoT. Ivanti Neurons for UEM s’intègre aussi facilement aux solutions ESM (Gestion des services d’entreprise) et de sécurité de l’entreprise. Il offre ainsi une vue d’ensemble unique permettant aux entreprises d’autoréparer et d’autosécuriser les périphériques, et de proposer un self-service aux utilisateurs finaux, de façon proactive, prévisible et autonome.

Les rapports Gartner Magic Quadrant représentent le point culminant d’une recherche factuelle sur des marchés spécifiques, et fournissent un panorama de la position relative des différents fournisseurs, sur des marchés à forte croissance où la différenciation des fournisseurs est importante. Les fournisseurs sont répartis en quatre tableaux (quadrants) : Leaders, Challengers, Visionaries (visionnaires) et Niche Players (acteurs de niche).