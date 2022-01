Ivanti nommé Leader dans le rapport d’un cabinet de recherche indépendant sur la gestion des services d’entreprise (ESM)

janvier 2022 par Marc Jacob

Ce rapport évalue une sélection de 15 fournisseurs, sur la base d’un jeu complet de 22 critères d’évaluation portant notamment sur l’offre actuelle, la stratégie et la présence sur le marché. Parmi les fournisseurs évalués, Ivanti est l’un des 5 seuls classés Leader. Ivanti a reçu la note la plus élevée pour les catégories Vision produit, Feuille de route d’innovation, Feuille de route d’exécution, et Produits et services de support.

Le rapport Forrester Wave explique : « Ivanti a étendu son offre d’ESM suite au rachat de Cherwell. La gamme Ivanti Neurons couvre tous les aspects, de la gestion des services à la gestion des périphériques et à l’optimisation. Ivanti a un objectif ambitieux : passer d’un support réactif à un support proactif, avec des fonctionnalités prédictives qui réduisent la fréquence des appels au support. Les clients peuvent exploiter ces solutions pour réaliser des opérations de support IT avancées, comme l’optimisation prédictive de l’ordinateur de l’utilisateur final (EUC). »

Et le rapport poursuit : « Globalement, Ivanti fournit une solution de gestion IT bien rodée, de plus en plus proactive, qui gère de nouveaux scénarios d’utilisation de l’ESM. »

« C’est un grand honneur d’être classé Leader dans cette toute dernière édition du rapport The Forrester Wave™ : Enterprise Service Management, Q4 2021 », déclare Nayaki Nayyar, President and Chief Product Officer chez Ivanti. « Comme le montre notre score, c’est l’aboutissement d’une stratégie produit visionnaire, que notre équipe a mis tout son cœur à exécuter. Nous allons continuer à moderniser la prestation de services dans toute l’entreprise, afin de proposer à nos clients la solution de gestion des services d’entreprise la plus flexible et la plus complète. »

La plateforme Ivanti Neurons for Enterprise Service Management est l’une des solutions d’ESM optimisées pour le Cloud la plus complète du marché. Ivanti Neurons for ITSM/HR/Facilities permet aux entreprises de répondre à leurs besoins en automatisant et en simplifiant les workflows complexes, en éliminant les processus manuels coûteux à l’aide d’un tableau de bord intuitif, en fluidifiant la prestation de services et en assurant aux collaborateurs une expérience plus cohérente. La plateforme Ivanti Neurons permet aux équipes d’exécution (comme les départements IT, Installations et RH) d’intégrer la solution en temps réel afin de répondre efficacement aux besoins des collaborateurs ; ce qui améliore de façon significative l’efficacité opérationnelle de toute l’entreprise et garantit la continuité des opérations.