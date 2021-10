Ivanti nomme Jeff Abbott, l’un des pionniers du secteur des logiciels, au poste de P.-D.G.et renforce son conseil d’administration par de nouvelles nominations

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Les nominations assurent la continuité d’exécution du plan de croissance stratégique extraordinaire d’Ivanti et de sa mission : rendre possible l’Everywhere Workplace sécurisé pour tous les utilisateurs et toutes les entreprises du monde

Ivanti, éditeur d’une plateforme d’automatisation permettant de découvrir, gérer, sécuriser et servir les biens IT du Cloud à la périphérie, annonce aujourd’hui la nomination de Jeff Abbott au poste de P.-D.G., en remplacement de Jim Schaper, à compter du 1er octobre 2021. Ivanti dispose du soutien de Clearlake Capital Group, L.P., de TA Associates et de Charlesbank Capital Partners, LLC (désignés, avec leurs sociétés affiliées, sous les noms « Clearlake », « TA » et « Charlesbank »).

M. Abbott occupe le poste de Président de la société depuis janvier 2020. Avec M. Schaper, ils ont ensemble mené Ivanti à travers d’importants progrès au cours de ces 18 derniers mois, parmi lesquels : le doublement du chiffre d’affaires de l’entreprise pour atteindre plus d’un milliard de dollars, l’investissement dans les clients et les collaborateurs, ainsi que leur accompagnement via une stratégie de croissance interne et par acquisitions.

M. Abbott a plus de 25 ans d’expérience dans de grandes entreprises de logiciels et de services, notamment Accenture, Oracle et Infor. En tant que président d’Ivanti, il a supervisé tous les aspects des stratégies de produit et de mise sur le marché (exécution, développement et gestion), le marketing, les ventes internationales, l’expérience client et les opérations. Par ses derniers rachats (Pulse Secure, MobileIron, Cherwell et, plus récemment, RiskSense), Ivanti a développé le portefeuille de solutions de l’entreprise et créé une architecture globale de sécurité Zero Trust et de services IT, qui résout les enjeux que pose ce nouvel environnement de travail.

Ivanti annonce également aujourd’hui trois nouvelles nominations au conseil d’administration. M. Abbott rejoint le conseil, aux côtés des nouveaux co-présidents Chris Heim et Dan Mayleben, des leaders du secteur avec une grande expérience de la croissance et de la création de valeur à long terme dans les entreprises de logiciels.

M. Heim est Executive Chairman chez HelpSystems, entreprise de cybersécurité et d’automatisation dont il était auparavant le P.-D.G. M. Mayleben est également membre du conseil chez HelpSystems, où il était directeur financier et travaillait en étroite collaboration avec Chris. Ils ont notamment plus que triplé la taille de l’entreprise, grâce à une stratégie réussie de regroupement des logiciels. De plus, MM. Heim et Mayleben ont généré de la valeur stratégique chez HelpSystems en basculant le centre d’intérêt et les investissements de l’entreprise vers la cybersécurité et en faisant une grande entreprise qui fournit aujourd’hui des logiciels d’infrastructure critiques à plus de 20 000 clients dans le monde. Le duo a aussi joué un rôle dans la croissance et la réussite de plusieurs autres entreprises, et est affilié à TA et Charlesbank depuis plusieurs années.