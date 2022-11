Ivanti lance un portail partenaires mondial en deux volets : Partner Portal et Campaign Central

novembre 2022 par Marc Jacob

Ivanti annonce le lancement de son nouveau portail partenaires très complet : Partner Portal et Campaign Central. Le volet Partner Portal (Portail partenaires) offre une expérience personnalisée axée sur les foonctions qui permet d’automatiser le cycle de vie des partenaires et de rationaliser les processus métier. Le volet Campaign Central (Centre de campagnes) est, lui, une plateforme marketing qui soutient les efforts de marketing des partenaires en associant la marque Ivanti à des campagnes de marketing professionnelles, gratuitement.

Partner Portal offre une vitrine unique regroupant tout le contenu, les outils et les ressources relatifs à Ivanti, pour tous les rôles. Il offre également une plateforme marketing pour soutenir les efforts de génération de prospects et de demande des partenaires. Campaign Central permet aux partenaires de créer et de personnaliser chaque campagne. De plus, les partenaires peuvent suivre les campagnes en toute sécurité et rester informés à chaque point de contact client, grâce à des rapports intégrés. Partner Portal offre une expérience personnalisée axée sur les fonctions qui permettra aux partenaires Ivanti de générer plus de prospects et de conclure plus d’affaires.

Les premiers retours des partenaires ont été positifs. Ils ont été nombreux à signaler que Partner Portal et Campaign Central changeaient la donne pour leur entreprise. Lori Garber d’Integral Federal déclare, à propos de Campaign Central : « J’aime beaucoup Campaign Central ! Il est très facile de créer différents supports et de les personnaliser avec notre image de marque. L’interface est facile à comprendre, surtout après les conseils fournis par Ivanti. Les illustrations prédéfinies sont de haute qualité et, en tant que spécialiste du marketing, j’apprécie de pouvoir utiliser ce type de chose pour gagner du temps. »

Le programme Ivanti Partner Program a été conçu avec la conviction solide que “nous sommes meilleurs ensembles”. Les partenaires Ivanti bénéficient d’un accès exclusif aux ressources, outils et connexions nécessaires pour développer leur entreprise. Ivanti augmente constamment son investissement dans ses partenariats, en proposant plus d’avantages et de support via son programme de partenariat. Ivanti offre à ses partenaires une opportunité unique de développer rapidement leur activité, car ils fournissent des solutions leaders du marché à des clients de toutes tailles, partout dans le monde.