Ivanti lance son service sur mesure d’accueil des nouveaux collaborateurs pour les partenaires

octobre 2021 par Marc Jacob

Ivanti annonce la création d’un service haut de gamme visant à aider ses partenaires à explorer son portefeuille toujours plus riche d’offres de sécurité, et à débloquer de nouvelles opportunités commerciales. Ce projet sera présenté aux partenaires lors du salon Ivanti annuel EMEA Partner Roadshow... le premier événement en présentiel depuis la pandémie et les derniers rachats.

Cet événement se tiendra à Paris le jeudi 7 octobre, pour initier l’engagement des revendeurs Ivanti Security Solutions Group (anciennement Pulse Secure) pour l’ensemble de la gamme Ivanti de solutions de sécurité intégrées.

« Lors d’une récente enquête de Gartner®, 80 % des entreprises ont déclaré qu’elles prévoyaient de regrouper leurs fournisseurs au cours des trois prochaines années. » Nous pensons que le programme de partenariat Ivanti reflète cette tendance. Il fournit à nos partenaires les outils nécessaires pour offrir une approche unifiée de l’IT, ainsi qu’une approche plus globale de l’architecture Zero Trust pour leurs clients.

Le service Ivanti va apporter aux revendeurs une expérience personnalisée de l’accueil des nouveaux collaborateurs, et servir de « guide de vente » pour les solutions Ivanti de gestion des périphériques mobiles et de gestion des biens IT, leaders du secteur. Actuellement, les partenaires Ivanti Security Solutions Group fournissent à leurs clients des solutions d’accès réseau Zero Trust, d’accès à distance et de contrôle des accès réseau. En s’inscrivant à ce nouveau service haut de gamme, les partenaires pourront étendre les marchés qu’ils touchent, grâce à un portefeuille de produits diversifié. Il inclut des solutions de gestion des correctifs et des vulnérabilités, d’évaluation des risques, de connexion Zero Sign On, de découverte des périphériques, de visibilité des périphériques, de prise en charge complète de la gestion des services IT et bien plus encore.

Avec ses récents rachats, notamment Pulse Secure, MobileIron, Cherwell et RiskSense, Ivanti a créé une architecture globale de sécurité Zero Trust et de services IT, capable de résoudre les enjeux que pose l’Everywhere Workplace.

L’ordre du jour de l’EMEA Partner Roadshow est spécialement conçu pour nos partenaires. Alan sera accompagné de ses collègues Stuart Robson-Frisby, directeur de la section EMEA pour Ivanti Core Products, et Jonathan Hallet, vice-président des ventes EMEA pour nos solutions de sécurité. Ils vous parleront de l’enrichissement de notre gamme de solutions de sécurité, vous détailleront le programme de partenariat Ivanti Partner Programme et vous feront une démonstration des fonctionnalités d’Ivanti Neurons for Zero Trust Access.