Ivanti lance Neurons for Digital Experience

août 2022 par Marc Jacob

Ivanti annonce la sortie d’Ivanti Neurons for Digital Experience, qui permet aux équipes IT de mieux comprendre, mesurer et améliorer l’expérience numérique de leurs collaborateurs (DEX). Avec cette mise à jour, Ivanti continue de remplir sa mission : permettre et sécuriser l’Everywhere Workplace. La solution combine gestion des services IT (ITSM), gestion unifiée des terminaux (UEM) et cybersécurité pour fournir aux équipes IT une vue à 360° de l’ensemble de leur parc IT.

Ivanti Neurons est une plateforme d’hyperautomatisation qui utilise l’intelligence artificielle et le Machine Learning pour répondre aux exigences croissantes pesant sur les équipes IT et Sécurité d’aujourd’hui, avec le passage massif au télétravail ou au fonctionnement hybride. La solution permet l’autoréparation et l’autosécurisation des périphériques en mode autonome, et fournit aux utilisateurs finaux une expérience de self-service personnalisée. Ivanti Neurons utilise l’hyperautomatisation pour fournir une intelligence en temps réel de l’ensemble des actifs dans l’Everywhere Workplace, y compris tous les postes client et la périphérie IoT, tout en assurant aux collaborateurs une expérience semblable à celle des produits grand public. Ivanti met Ivanti Neurons à jour tous les trimestres, en plus de l’amélioration constante de ses solutions pour l’ensemble de cette plateforme, afin de mieux aider ses clients à adopter rapidement et en toute sécurité le travail du futur. Voici les détails des dernières innovations :

• Ivanti Neurons for Digital Experience mesure efficacement et optimise proactivement l’expérience que vos collaborateurs obtiennent avec les périphériques et les applications sur lesquels ils comptent dans leur Everywhere Workplace. Il fournit aux équipes IT :

o Informations décisionnelles en temps réel : Regroupez et surveillez les données d’utilisation, de performances et de sécurité de tous les périphériques et applications que vos collaborateurs utilisent pour être productifs.

o Compréhension du ressenti des collaborateurs : Allez au-delà des enquêtes après ticket, en collectant des données contextuelles de ressenti via des robots interactifs, afin de comprendre l’expérience des collaborateurs vis-à-vis de la technologie qu’ils utilisent pour leur travail.

o Suivi et optimisation de l’expérience au fil du temps : Mesurez, notez et optimisez la DEX (Expérience numérique des collaborateurs) pour suivre cette expérience au fil du temps et prédire toute dégradation potentielle de la productivité.

o Prévention des problèmes avant même qu’ils ne se produisent : Mettez en lumière les problèmes potentiels d’IT et de sécurité, et obtenez des recommandations sur les actions correctives à appliquer pour améliorer l’expérience numérique des collaborateurs.

Tout cela est essentiel, car une récente étude Ivanti montre que 49 % des collaborateurs sont déçus des technologies fournies par leur entreprise, et que 26 % envisagent de quitter leur emploi pour cette raison. Ivanti Neurons for Digital Experience fournit aux équipes IT des informations contextuelles et une automatisation intelligente pour détecter et résoudre proactivement les problèmes et les vulnérabilités de sécurité, afin d’améliorer la DEX (Expérience numérique des collaborateurs) et les résultats de l’entreprise.