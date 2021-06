Ivanti lance Ivanti Neurons for ITSM

juin 2021 par Marc Jacob

Ivanti annonce la sortie d’Ivanti Neurons for IT Service Management (ITSM) et d’Ivanti Neurons for IT Asset Management (ITAM). L’entreprise poursuit ainsi sa mission : rendre possible l’Everywhere Workplace.

Ivanti Neurons for ITSM permet aux analystes du centre de support et aux utilisateurs finaux de disposer de modules actions interactives) pour automatiser les opérations pré-ticket (ce qui réduit le volume des tickets adressés au centre de support), et post-ticket. Cela améliore la précision, réduit le délai moyen de résolution des problèmes et garantit une expérience personnalisée optimale. De son côté, Ivanti Neurons for ITAM fournit aux équipes IT une image complète des biens IT, du Cloud à la périphérie, ce qui est plus important que jamais dans notre nouvel environnement de télétravail.

La pandémie a provoqué un changement monumental dans nos lieux et nos méthodes de travail. Dans l’« Everywhere Workplace », les collaborateurs utilisent une multitude de périphériques pour accéder aux applications et données de l’entreprise sur différents réseaux, afin de rester productifs en travaillant partout. Et ces collaborateurs veulent une résolution immédiate et personnalisée des problèmes IT qui les empêchent de rester productifs, quels que soient l’endroit où ils travaillent ou les périphériques qu’ils utilisent. Les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, doivent donc automatiser leurs centres de support et leurs opérations IT. Avec ces dernières innovations, Ivanti répond à la demande du marché et apporte à ses clients davantage de visibilité, en temps réel, avec des informations utiles sur l’ensemble des périphériques, des infrastructures et des utilisateurs, afin d’améliorer la précision, la vitesse et l’efficacité des services fournis.

Ivanti Neurons for ITSM exploite des robots d’automatisation pour détecter et résoudre proactivement les problèmes. Cela améliore l’expérience des collaborateurs et réduit le volume des tickets du centre de support. Les robots d’automatisation identifient proactivement les problèmes, et interagissent avec les utilisateurs via le canal de leur choix pour résoudre ces problèmes de la façon la plus personnalisée et la plus contextuelle possible. Ivanti Neurons for ITAM, quant à lui, regroupe toutes les activités liées au matériel, aux logiciels, aux serveurs, aux clients, et aux biens virtuels et dans le Cloud, ce qui permet à nos clients de tout gérer au même endroit. Grâce au suivi de la disponibilité et des performances des biens IT, les entreprises optimisent leur utilisation et leurs performances, ce qui réduit les coûts et améliore la productivité.

Ivanti Neurons for ITSM et Ivanti Neurons for ITAM sont disponibles dès aujourd’hui. Consultez la page produit Ivanti Neurons pour en savoir plus.

*Interactive Neurons