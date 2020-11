Ivanti lance Ivanti Neurons

novembre 2020 par Marc Jacob

Ivanti annonce la sortie de fonctions avancées pour son portefeuille de solutions Enterprise Service Management (ESM), concernant Ivanti Neurons™ for Spend Intelligence et les automatisations intégrées avec les SecOps sur la plateforme d’hyper-automatisation Ivanti Neurons. Les solutions d’ESM Ivanti® accélèrent l’autoréparation et l’autosécurisation des devices, tout en fournissant une expérience de gestion des services et des biens personnalisée, correctement dimensionnée, partout et tout le temps.

Ivanti Service Manager fournit une expérience de services proactive, prédictive et personnalisée, à l’attention du département IT et des autres métiers de l’entreprise, comme les RH ou l’équipe Facilities. Combinée à Ivanti Neurons for Spend Intelligence et à Automations for SecOps, la solution fournit une image instantanée des dépenses de logiciels et d’applications d’une entreprise, et renforce la sécurité. Pour preuve de sa position de leader du marché de l’ITSM (Gestion des services IT), Ivanti a été classé Leader dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner pour les outils d’ITSM1. Ivanti Service Manager porte également le score le plus élevé dans le classement 2020 "Critical Capabilities for IT Service Management Tools" (Capacités critiques pour les outils de gestion des services IT) de Gartner2 pour le scénario d’utilisation d’I&O à maturité moyenne (Intermediate-Maturity I&O Use Case). Ivanti est aussi le seul fournisseur classé parmi les 3 meilleurs dans les 4 scénarios d’utilisation.

Les nouveautés de la gamme d’ESM Ivanti sont les suivantes :

Ivanti Neurons for Spend Intelligence. Fournissant une vue d’ensemble des logiciels dans l’entreprise et des achats d’applications pour les environnements sur site, Cloud et Edge, Ivanti Asset Manager apporte, combiné à Ivanti Neurons for Spend Intelligence, une analyse détaillée de l’utilisation, des types de licence, des achats, des abonnements, des renouvellements et des instances des logiciels, en seulement quelques minutes. L’utilisation des logiciels peut ainsi être suivie plus efficacement et les dépenses mieux gérées.

Automations for SecOps. Avec ces nouvelles fonctions d’automatisation et d’intégration, la solution améliore la gouvernance et la conformité, la gestion des incidents de sécurité, ainsi que la sécurité globale et la réactivité de l’entreprise.

Automations for SecOps et Ivanti Neurons for Spend Intelligence sont disponibles dès aujourd’hui. Pour améliorer encore les résultats IT, ces solutions peuvent être combinées à la plateforme Ivanti Neurons, qui fournit des bots d’hyper-automatisation pour autoréparer et autosécuriser les devices, et assurer un support proactif pour améliorer l’expérience des utilisateurs.

1 Gartner - "Magic Quadrant for IT Service Management Tools" - Rich Doheny, Keith Andes et Mark Cleary - 6 octobre 2020

2 Gartner - "Critical Capabilities for IT Service Management Tools" - Rich Doheny, Keith Andes et Mark Cleary - 7 octobre 2020