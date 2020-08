Ivanti intègre la plateforme Ivanti Neurons à la suite Splunk

août 2020 par Marc Jacob

Ivanti annonce que la plateforme Ivanti Neurons™ est intégrée à la suite Splunk pour les opérations de sécurité. Ensemble, elles forment une solution qui permet aux entreprises de mettre en place un Edge autonome, offrant des capacités hyper-automatisées d’autoréparation, d’autosécurisation et de self-service. La solution est rendue possible par l’intégration d’Ivanti avec Splunk Enterprise Security (SIEM) et Splunk Phantom (SOAR), deux composants phares de la suite Splunk.

Ivanti Neurons est intégrée à la suite Splunk pour les opérations de sécurité afin de fournir un workflow automatisé du poste client dans Splunk pour l’analyse, la corrélation et la réponse, aboutissant ainsi à la création automatique de tickets dans Ivanti® Service Manager. Ce workflow de bout en bout automatise également la découverte, la sécurisation et la fourniture de services aux postes client. Pour ce faire, il exploite les analyses et corrélations de données de Splunk Enterprise Security dans Ivanti Unified Endpoint Manager. L’application Ivanti Service Manager pour Splunk fournit des tableaux de bord dont les éléments visuels affichent des détails sur les incidents, les problèmes, les tâches, les demandes de changement et les éléments configurables.

L’intégration d’Ivanti Neurons avec la suite Splunk pour les opérations de sécurité automatise la découverte, la gestion et la sécurisation d’environnements de postes client très hétérogènes. Les alertes déclenchées lors des événements sur les postes client sont analysées, corrélées avec d’autres données de sécurité et affichées dans Splunk Enterprise Security. Les événements de poste client prioritaires sont automatiquement transmis à Splunk Phantom pour amélioration et pour la génération automatique de tickets de correction enrichis dans Ivanti Service Manager. Ainsi, il est possible d’automatiser entièrement la découverte, la surveillance et la fourniture de services à une large variété de postes client traditionnels et modernes.

Cette intégration entre Ivanti Neurons et la suite Splunk pour les opérations de sécurité est disponible dès aujourd’hui pour les clients qui disposent d’une licence pour chacune de ces deux solutions. Ivanti Neurons, dont le lancement a été annoncé le mois dernier, fait converger la gestion des services, la gestion du poste client et la sécurité, via une plateforme d’hyper-automatisation qui réduit les coûts, les risques et la complexité liés à la fourniture de services IT, au support et à la sécurité, tout en améliorant l’expérience de l’utilisateur.