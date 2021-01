Ivanti étend sa plateforme Neurons

janvier 2021 par Marc Jacob

Ivanti annonce la sortie d’Ivanti Neurons™ for Healthcare, qui améliore la visibilité des appareils IoT médicaux et permet aux équipes de sécurité de détecter et corriger, de manière proactive, toute vulnérabilité. Ivanti Neurons s’intègre désormais au Cloud MobileIron, offrant aux entreprises une console unique pour l’auto-réparation et l’auto-sécurisation des appareils et le self-service des utilisateurs finaux. Et avec un nouveau module complémentaire de cartographie des services d’application pour Ivanti Neurons for Discovery, les équipes informatiques peuvent analyser et atténuer les risques associés aux changements, et accélérer la récupération après des arrêts imprévus.

Ivanti Neurons for Healthcare offre une visibilité complète sur les terminaux médicaux, les appareils IoT et les données en exploitant et en analysant intelligemment les appareils, avec évaluation des risques, signalement des menaces et réconciliation des informations via les sources de données. Les équipes informatiques peuvent améliorer les performances, la sécurité et la conformité de l’ensemble de leur parc informatique.

Les clients du Cloud MobileIron peuvent désormais se connecter à Ivanti Neurons pour découvrir, gérer et sécuriser les appareils dans leur parc informatique et lancer facilement des actions automatisées telles que le verrouillage, la suppression ou la réinitialisation d’un appareil sans changer de console. Ivanti Neurons enrichit les équipes informatiques avec des processus d’automatisation qui détectent et résolvent les vulnérabilités de sécurité, tout en améliorant la précision et la vitesse.

Les clients peuvent également acheter un nouveau module complémentaire pour Ivanti Neurons for Discovery, fournissant une cartographie automatisée des services d’application, afin d’aider les équipes informatiques à identifier les causes initiales des incidents et à restaurer rapidement la disponibilité des services. La cartographie des services offre des représentations visuelles dynamiques des relations entre l’infrastructure informatique, les dépendances d’applications, les services commerciaux et les processus ITSM. Cela peut aider les équipes informatiques à identifier facilement les parties prenantes et à comprendre les risques potentiels lors de la planification des changements d’infrastructure, y compris les modifications de configuration en apparence mineures mais dont les conséquences peuvent être désastreuses.

Ivanti Neurons for Healthcare, Ivanti Neuronsto MobileIron Cloud Integration ainsi que le module complémentaire optionnel de cartographie des services d’application pour Ivanti Neurons for Discovery sont dès maintenant disponibles.