Ivanti étend la plateforme Neurons

octobre 2021 par Marc Jacob

Ivanti annonce la sortie de trois nouvelles solutions intégrées : Ivanti Neurons™ for Secure Access, Ivanti Neurons™ for PPM (Project Portfolio Management) et Ivanti Neurons™ for GRC (Governance, Risk, and Compliance). Grâce à ces trois nouvelles solutions intégrées, Ivanti continue à faire de sa mission une réalité : sécuriser et rendre possible l’Everywhere Workplace, en donnant aux collaborateurs les moyens d’utiliser différents périphériques pour accéder aux réseaux, données, et services de l’entreprise en toute sécurité, pour travailler partout.

Ivanti Neurons est une plateforme d’hyperautomatisation conçue pour répondre aux exigences de plus en plus pressantes auxquelles le département IT est confronté avec la multiplication croissante des périphériques et des données, la prolifération des cybermenaces et le passage au télétravail. Elle permet l’autoréparation et l’autosécurisation des périphériques en mode autonome, et fournit aux utilisateurs finaux une expérience de self-service personnalisée. Ivanti Neurons utilise des robots d’automatisation pour fournir des informations en temps réels sur l’ensemble des biens dans l’Everywhere Workplace, y compris tous les postes client et la périphérie IoT, tout en assurant aux collaborateurs une expérience semblable à celle des produits grand public. Ivanti met Ivanti Neurons à jour tous les trimestres afin de mieux aider ses clients à adopter rapidement et en toute sécurité le travail de demain.

Les dernières innovations :

• Ivanti Neurons for Secure Access rend le passage au Zero Trust (dans le cadre du SASE - Périphérie de services d’accès sécurisé) plus facile que jamais. En quelques mots, l’Everywhere Workplace exige un modèle de sécurité Zero Trust pour combattre efficacement la multiplication sans précédent des cyberattaques sophistiquées. La sécurité Zero Trust permet aux entreprises de mettre en place un environnement IT plus solide et plus imperméable, en vérifiant constamment chaque bien et transaction avant d’autoriser l’accès. Ivanti Neurons for Secure Access permet aux entreprises de moderniser leurs déploiements de réseau virtuel privé (VPN) et de les transformer en solutions d’accès réseau Zero Trust, en exploitant une technologie de gestion dans le Cloud qui fait converger l’accès sécurisé pour les applis privées et les applis Internet. Ivanti Neurons for Secure Access fournit une image globale unique de l’ensemble des passerelles, utilisateurs, périphériques et activités, tout en limitant les risques de fuites liées à des vols d’identités ou aux actions des utilisateurs en interne.

• Ivanti Neurons for GRC permet aux entreprises d’automatiser le suivi et la mise en conformité, en centralisant tous les documents sensibles, structures, citations, contrôles et risques en un seul système. C’est essentiel, car le passage au télétravail a accéléré la transformation numérique de sept ans et augmenté les risques de non-conformité. De plus, d’après un récent rapport de Gartner®, 39 % de plus de P-D.G. et de chefs d’entreprise ont identifié la gestion des risques comme l’une de leurs principales priorités par rapport à 2019. Ivanti Neurons for GRC permet de relever ces défis, car il fournit une visibilité en temps réel de l’état de gouvernance, ainsi qu’un suivi et une application précise des consignes concernant les risques identifiés, des mesures correctives et des audits réalisés.

• Ivanti Neurons for PPM aide les entreprises à optimiser leurs performances et la productivité de leurs collaborateurs, en éliminant les inexactitudes dans la gestion et l’exécution des projets. Trop souvent, les projets sont en retard, manquent de ressources ou dépassent le budget fixé. Et pour preuve, une étude récente du Boston Consulting Group montre que 70 % des projets de transformation numérique n’atteignent pas leurs objectifs. Ivanti Neurons for PPM permet aux responsables de capturer et d’afficher les besoins et les projets en un même endroit, et d’évaluer les avantages, les coûts, les ressources et les risques afin de donner la priorité aux bons projets et de créer une machinerie de distribution de projets prévisible, offrant à l’entreprise des résultats réels. C’est indispensable, car la réussite de la transformation numérique dépend largement de la réalisation et de la distribution des projets.

Ivanti Neurons for PPM et Ivanti Neurons for GRC sont disponibles dès aujourd’hui, et Ivanti Neurons for Secure Access sera disponible dans la foulée. Consultez la page produit Ivanti Neurons pour en savoir plus.

Gartner - « Emerging Technologies : Critical Insights for Integrated Risk Management. » - John A. Wheeler - 5 mai 2021. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays, et elle est utilisée ici avec sa permission. Tous droits réservés.