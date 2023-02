Ivanti et Deutsche Telekom étendent leur partenariat

février 2023 par Marc Jacob

Les solutions Deutsche Telekom de gestion de la mobilité d’entreprise (MEM) incluent désormais Ivanti Neurons for Discovery, Ivanti Neurons for RBVM et Ivanti Neurons for Patch Management. Cela va permettre aux clients de Deutsche Telekom de sécuriser une plus grande variété de postes client, ainsi que de prioriser les risques et de mieux les gérer.

Le cybercrime se multiplie partout dans le monde et ne montre aucun signe de ralentissement. Les tentatives d’hameçonnage deviennent si performantes que même les collaborateurs les plus expérimentés ignorent totalement avoir été piégés. D’après le rapport « Press Reset : A 2023 Cybersecurity Status Report » (Appuyons sur Reset : Rapport sur l’état de la cybersécurité en 2023), les professionnels citent l’hameçonnage, les ransomwares et les vulnérabilités logicielles comme les principales menaces pour le secteur. Lorsque l’on regarde les attaques réelles que les entreprises ont connues, l’hameçonnage et les vulnérabilités logicielles dépassent très largement les autres risques. De plus, 52 % seulement des dirigeants et professionnels de la sécurité disent avoir une « bonne visibilité » de tous les utilisateurs, périphériques, applications et services de leur réseau. Et ils ne sont que 48 % à affirmer qu’ils exécutent un programme de découverte des actifs au moins une fois par semaine, ce qui accentue le danger pour les entreprises, car vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne voyez pas.

Ivanti Neurons est l’une des seules plateformes à entièrement intégrer la découverte des actifs, leur gestion et la sécurité pour donner aux utilisateurs une visibilité sans égal de leur inventaire et de leurs vulnérabilités. Ivanti Neurons for Discovery découvre automatiquement les actifs essentiels et trace la carte de leurs relations avec les services et les applications qui en dépendent, fournissant ainsi des informations exactes et utiles en quelques minutes au lieu de plusieurs jours. Ivanti Neurons for Risk Based Vulnerability Management permet aux utilisateurs de prioriser les vulnérabilités présentant le plus de risque, afin de mieux se protéger des ransomwares et autres cybermenaces. La solution Cloud native Ivanti Neurons for Patch Management est capable d’identifier l’exposition des entreprises et les menaces actives, d’alerter très tôt en cas de militarisation d’une vulnérabilité, de prévoir les attaques et de prioriser les mesures correctives. Elle offre aussi des fonctions d’application des correctifs avec et sans agent, et prend en charge un vaste catalogue de plus de 350 applications d’entreprise.

S’appuyant sur le succès du partenariat concernant Ivanti Neurons for Unified Endpoint Management, Deutsche Telekom va distribuer ces nouvelles solutions Ivanti de la même façon : entièrement intégrées dans ses systèmes de commande et de facturation, pour faciliter la réservation et l’utilisation de la part de ses clients. La solution étant entièrement intégrée, les clients finaux peuvent immédiatement commencer à utiliser le package Ivanti Neurons en tant que solution logicielle fournie par Deutsche Telekom. Ils peuvent ainsi découvrir et sécuriser tous leurs postes client contre ces menaces croissantes, sans se soucier de gérer des licences, d’étendre leur intégration ou de s’acquitter de factures supplémentaires. Tous les services seront disponibles sous forme de module SaaS « payez ce que vous utilisez » exécuté par Deutsche Telekom en coopération avec son partenaire EBF (EDV Beratung Föllmer).