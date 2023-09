Ivanti annonce un partenariat avec Catchpoint®

septembre 2023 par Marc Jacob

Ivanti annonce un partenariat stratégique avec Catchpoint®, The Internet Resilience Company™. Ce partenariat complète la fonction de score DEX (Score d’expérience numérique) par une visibilité des applications et du réseau, qui permet de détecter et de dépanner en continu les problèmes de connexion à distance avant qu’ils n’impactent le personnel.

Ivanti et Catchpoint vont intégrer leurs technologies de pointe, Ivanti Neurons for Digital Experience et Catchpoint Workforce Experience, afin de mieux comprendre, améliorer et sécuriser l’expérience des collaborateurs. La solution Catchpoint Workforce Experience repose sur la plateforme Internet Performance Monitoring (IPM), leader du marché. Elle exploite le plus grand réseau d’observabilité du secteur pour permettre aux entreprises de surveiller ce qui compte, là où cela compte, en fonction de leurs besoins commerciaux spécifiques.

Catchpoint signale que 80 % des problèmes réseau se produisent hors du pare-feu d’entreprise. Par conséquent, les solutions qui prennent réellement en charge les travailleurs hybrides et à distance sont essentielles. Avec ce partenariat, les entreprises pourront mesurer efficacement l’expérience des collaborateurs, connaître le score DEX correspondant et apporter des améliorations en continu. La fonction Ivanti Digital Experience Score (Score d’expérience numérique) fournit une vue à 360°, des informations en temps réel sur les périphériques, les systèmes d’exploitation, les applications et, désormais, les réseaux sur lesquels les collaborateurs s’appuient pour être productifs.