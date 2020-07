Ivanti annonce le lancement de sa plateforme Ivanti Neurons

par Marc Jacob

Ivanti présente aujourd’hui Ivanti Neurons™. Cette nouvelle plateforme d’hyper-automatisation permet aux entreprises d’autoréparer et d’autosécuriser leurs périphériques Edge et de fournir un self-service aux utilisateurs finaux, le tout de façon proactive, prévisible et autonome. Ivanti Neurons dote les équipes IT de bots d’automatisation qui détectent et résolvent les problèmes et les vulnérabilités de sécurité, tout en améliorant la précision, la rapidité et les coûts des services fournis par le département IT. Les premiers utilisateurs de la solution ont constaté une baisse de jusqu’à 63 % des coupures non planifiées, ont réduit de 88 % le temps nécessaire au déploiement des mises à jour de sécurité, et ont résolu jusqu’à 80 % des incidents de poste client avant que les utilisateurs ne les signalent.

Avec ce lancement, Ivanti® concrétise sa vision pour faire face à la croissance rapide et à la complexité des périphériques et des données, à une main-d’œuvre à distance multigénérationnelle et aux menaces de cybersécurité toujours plus nombreuses, grâce à l’hyper-automatisation. En aidant les entreprises à passer de l’automatisation de base à une combinaison d’hyper-automatisation et de puissantes capacités de deep learning, Ivanti leur permet de rendre leurs terminaux utilisateurs autonomes et capables de s’autoréparer, et d’offrir aux télétravailleurs une expérience contextuelle, proactive et personnalisée.

La nouvelle plateforme d’hyper-automatisation Ivanti Neurons apporte aux entreprises plusieurs fonctionnalités :

Ivanti Neurons™ for Edge Intelligence permet au département IT d’interroger tous les périphériques Edge (en périphérie) en langage naturel (NLP) et d’obtenir des informations en temps réel sur l’ensemble de l’entreprise, en seulement quelques secondes. Il fournit rapidement l’état opérationnel, un inventaire en temps réel et des configurations de sécurité pour les dispositifs en périphérie en s’appuyant sur une architecture basée sur des capteurs.

Ivanti Neurons™ for Healing (pour la Réparation) est composé d’une armée de bots d’automatisation qui détectent, diagnostiquent et autocorrigent proactivement les problèmes de glissement des configurations, de performances et de conformité, et de sécurité des postes client. L’automatisation des tâches de routine permet de créer un environnement qui s’autorépare réellement, ce qui réduit le temps et les coûts, et améliore l’expérience des collaborateurs.

Ivanti Neurons™ for Discovery (pour la Découverte) fournit en quelques minutes des informations de biens précises et utiles. Il assure une visibilité en temps réel par le biais d’analyses actives et passives, et de connecteurs tiers. Ces derniers fournissent des données d’inventaire matériel et logiciel normalisées, des informations sur l’utilisation des logiciels et des données exploitables pour alimenter efficacement les bases de données de gestion des configurations et de gestion des biens.

Ivanti Neurons™ Workspace (pour l’espace de travail) offre une vue à 360 ° des appareils, des utilisateurs, des applications et des services, avec des données en temps réel. Cela permet aux analystes en première ligne de résoudre des incidents qui étaient autrefois escaladés vers les spécialistes. Les vues Utilisateur et Périphérique simplifient les opérations et évitent les temps d’attente trop longs et les coûts élevés associés aux escalades. Les utilisateurs finaux bénéficient ainsi d’une résolution plus rapide des incidents et d’une meilleure productivité.