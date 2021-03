Ivanti annonce la nomination d’Erik Randles au poste de de SVP Global Channels and Alliances

mars 2021 par Marc Jacob

Ivanti, Inc. annonce la nomination d’Erik Rand au poste de Senior Vice President of Global Channels and Alliance. À ce nouveau poste, M. Randles va se concentrer sur l’enrichissement des relations partenaires ainsi que des échanges commerciaux d’Ivanti. Un écosystème global de partenariats va se développer afin de soutenir la stratégie d’hypercroissance d’Ivanti.

Erik Randles sera également en charge du lancement du programme global de partenaires Ivanti plus tard dans l’année.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la conduite de programmes mondiaux de développement d’activités, de conclusion d’alliances et de ventes via le réseau de distributeurs partenaires - au sein d’entreprises privées et publiques - M. Randles apporte des compétences précieuses pour étendre le réseau mondial des partenaires Ivanti. Il a réussi à établir avec succès des relations de confiance avec les partenaires mais également à développer de programmes boostant leur chiffre d’affaires, au sein d’entreprises technologiques leaders sur le marché.

M. Randles rejoint Ivanti après avoir travaillé chez VMware, où il était responsable du développement commercial et des alliances pour les activités de gestion du Cloud en SaaS. Avant VMware, M. Randles était responsable du département Partenaires pour différentes grandes entreprises privées et publiques à forte croissance, notamment Hewlett-Packard Enterprise SimpliVity, Symantec et Veritas.

M. Randles va animer le sommet virtuel des partenaires Ivanti au 1er trimestre 2021 (Virtual Channel Summit), où il partagera la vision et les programmes partenariat d’Ivanti.