Ivanti Neurons for ITSM s’intègre à Citrix® Workspace™

juin 2021 par Marc Jacob

Ivanti annonce sa collaboration avec Citrix pour renforcer les capacités des analystes du centre de support et des utilisateurs finaux dans l’Everywhere Workplace grâce à des bots d’automatisation qui détectent et résolvent pro-activement les problèmes. Ivanti Neurons for ITSM s’intègre désormais à Citrix Workspace, ce qui permet une réduction du nombre de tickets d’assistance, une amélioration du délai moyen de résolution des problèmes et une personnalisation optimale de l’expérience de l’utilisateur final.

Aujourd’hui, les employés utilisent une myriade d’appareils pour accéder aux applications et aux données de l’entreprise sur différents réseaux afin de rester productifs dans l’Everywhere Workplace. Et ces collaborateurs veulent une résolution immédiate et personnalisée des problèmes IT qui brident leur productivité, quels que soient l’endroit où ils travaillent ou les réseaux qu’ils utilisent. Les entreprises, tout secteur d’activité confondu, doivent donc automatiser leurs services d’assistance et leurs opérations informatiques à l’aide de flux de travail (workflows) simples.

Les utilisateurs du centre de support et du département Opérations IT peuvent désormais exploiter la puissance d’Ivanti Neurons for ITSM avec des expériences collaborateur personnalisées via les micro-apps Citrix Workspace pour les workflows importants, telles que la création et la gestion des demandes de service et des incidents... le tout sans quitter la console Citrix Workspace. Le concepteur de micro-apps à faible code et une boîte à outils complète pour les développeurs permettent une personnalisation rapide et facile.