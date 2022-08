Ivan Smets promu District Manager de Snowflake

août 2022 par Marc Jacob

Snowflake annonce la promotion d’Ivan Smets au poste de District Manager Financial Services, Mobility and Hospitality. Dans son nouveau rôle, il a pour mission de développer l’activité de Snowflake sur les grandes évolutions du secteur Financier, principalement les banques et les assurances. Dans le cadre de ses fonctions et de cette création de poste, il accompagne également l’accélération de la transformation du secteur de la mobilité et du tourisme.

Ivan Smets prend ainsi de nouvelles fonctions après avoir occupé le poste de District Manager Enterprise France et Suisse de Snowflake et rapporte directement à Edouard Beaucourt, Country Manager France de Snowflake. Ivan Smets a près de 20 ans d’expérience dans le monde de l’IT et des nouvelles technologies. Avant de rejoindre Snowflake, il a été pendant dix ans chez BMC Software où il a occupé pendant trois ans le poste de Directeur des ventes, Europe du Sud. Il a entre autres, géré des grands comptes du CAC40 et a été responsable du développement mondial de l’activité de BMC chez Airbus Group et Orange. M. Smets a aussi travaillé dans l’univers des start-ups et a passé quelques années chez Bazaarvoice où il a pu maîtriser les impératifs liés à la transformation digitale en termes de réactivité, d’agilité et d’adaptabilité. Ivan Smets a commencé sa carrière en passant près de quatre ans chez Bull Services en tant que Solution Architect . Il a ensuite rejoint Exelians pendant plus de trois ans au poste de Team leader.

Ivan Smets, 47 ans, est ingénieur en agroalimentaire de formation. Il est diplômé de la Haute Ecole Provinciale de Charleroi – Université du travail. Il a aussi suivi un cursus de formation à l’administration des systèmes UNIX et des bases de données Oracle chez Bull Services.