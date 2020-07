Ivan Pittaluga rejoint Arcserve comme Directeur du Développement Technologique

juillet 2020 par Marc Jacob

Arcserve, LLC annonce la nomination d’Ivan Pittaluga au poste de Directeur du Développement Technologique (CTO). Pittaluga apportera son expérience dans le domaine de la prestation de service et de technologie de transformation dans le domaine de la Haute-Technologie. En tant que CTO, il supervisera la stratégie et le développement du portefeuille mondialement reconnu de solutions de sauvegarde, de reprise après sinistre, de disponibilité en continue, de migration et d’archivage d’Arcserve.