Ivalua dote sa plateforme Source-to-Pay d’une solution globale de paiement des fournisseurs

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

La solution d’Ivalua permet des paiements nationaux et internationaux sécurisés dans plusieurs centaines de pays et de devises, avec des taux de change au comptant visibles en temps réel. Elle permet d’avoir un processus automatisé, connecté au processus de facturation et à l’ensemble du Procure-to-Pay.