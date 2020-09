Ismet Geri, nouveau CEO de Veridium

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Veridium est une société spécialisée dans la gestion de l’identité digitale sans mot de passe, créée en 2016 en Angleterre. Elle dispose aujourd’hui de bureaux à Boston, New York, Londres, Oxford et Bucarest.

Veridium ouvrira prochainement un bureau en France et annoncera à cette occasion la nomination du responsable pour le pays et les premiers clients signés.

Pour accompagner la scale up dans sa prochaine phase de croissance, le français Ismet Geri a été nommé CEO et membre du conseil d’administration de Veridium. Ismet Geri est basé à Londres.

Au cours de ses 20 ans de carrière, Ismet Geri a occupé de nombreux postes de direction - notamment chez Proofpoint, Infoblox, acquise par Vista Equity Partners en 2016, Juniper, ForgeRock, Transmit Security et Onfido. Ismet Geri est titulaire d’un doctorat en optoélectronique et d’un master en informatique.