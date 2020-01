Iron Mountain propose en infographie la recette pour déployer une bonne Gouvernance de l’information conforme au RGPD

janvier 2020 par Iron Mountain

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est bel et bien présent dans notre quotidien. Si son application est réelle, sa mise en œuvre au sein des organisations demeure parfois problématique et incertaine. Iron Mountain France, filiale du groupe mondial dédié à la conservation, à la protection et à la gestion de l’information, a choisi de livrer de manière pédagogique sa recette inratable pour assurer une gouvernance de l’information conforme aux nouveaux enjeux des entreprises dans le plus grand respect de la législation. Vous trouverez dans cette infographie tous les ingrédients de la conformité, vos devoirs et les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour ne pas risquer d’être sanctionné par le régulateur !