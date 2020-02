Iron Mountain nomme Serge Imbeault Vice-Président & Directeur Général France

février 2020 par Marc Jacob

Avec plus de 25 ans d’expérience dans les métiers de la Supply Chain en environnement multisite, Serge Imbeault est nommé à la tête d’Iron Mountain France où il aura pour mission le succès dans l’hexagone de la stratégie du géant mondial de la conservation, de la protection et de la gestion de l’information.

Aujourd’hui, avec plus de 230 000 clients répartis dans plus de 50 pays sur cinq continents, Iron Mountain, (NYSE), fondée en 1951 à Livingston dans l’État de New York aux Etats-Unis, a choisi pour la direction de sa filiale un homme de terrain pragmatique fort d’expertises en conduite du changement et en tactique.

Depuis près de 9 ans parmi les quelques 25 000 collaborateurs du groupe, Serge Imbeault a piloté précédemment les filiales Canadiennes d’Iron Mountain. Sa carrière professionnelle l’a amené à occuper des fonctions de premier plan comme VP Opérations chez Thibert et chez Sodisco-Howden Inc ; VP Logistics chez McKesson Canada ou encore National Director de Uni-Select Inc.

Diplômé en Finance de la Harvard Business School Executive Education, en habiletés de direction de l’Institut de Leadership ainsi qu’en management à HEC Montréal, Serge Imbeault, à 56 ans, devient aujourd’hui le leader d’une équipe de 485 talents en France.