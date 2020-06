Iron Mountain met à disposition de ses clients un service de Restauration et de Migration de Données

juin 2020 par Marc Jacob

Les entreprises doivent gérer un volume et une diversité de données en constante évolution, répondre aux nouvelles exigences de conformité avec le RGPD ; ceci nécessite pour elles de faire évoluer leurs infrastructures et logiciels de sauvegarde. Afin d’accompagner ses clients dans leur transformation digitale, Iron Mountain a choisi d’implanter en Seine Saint Denis un laboratoire de restauration de données en partenariat avec un expert de la récupération de données sur tous types d’environnements de sauvegarde et de bandes. Les données des clients sont ainsi, à tout moment, disponibles pour restauration par Iron Mountain qui, sur demande, met à disposition sur un support amovible ou vers un cloud les données pour satisfaire les demandes du légal ou des métiers.

Aucune organisation n’est à l’abri d’un incident qu’il soit interne ou externe, ni d’une violation de son système IT. Contenant des informations cruciales, certains supports endommagés ou non-identifiés, comme des systèmes hérités oubliés, peuvent avoir des conséquences graves. Restaurer d’anciennes données archivées sur bande par exemple est parfois nécessaire dans le cas d’un audit ou d’une procédure judiciaire. Les informations doivent alors être fournies dans un délai suffisamment court, mettant une pression, qui peut être considérable, sur les épaules des équipes de la DSI.

De l’identification du contenu à son extraction

Les entreprises ne sont pas toujours en capacité de recouvrer leurs anciennes données ; les catalogues de bandes étant souvent incomplets. Dans son laboratoire hautement sécurisé, Iron Mountain identifie le contenu des bandes pour savoir quels fichiers y figurent. Grâce à des équipements robotiques de pointe, ceux désirés peuvent être extraits à la demande très rapidement.

L’information recherchée peut être mise à disposition du client sur tout support : clé usb, disque dur externe, disque dur haute capacité NAS, connexion sécurisée SFTP, etc.

Les différents niveaux de services (SLA) des contrats proposés par Iron Mountain permettent à chaque client de bénéficier d’un service adapté à son besoin, à son activité, de façon ponctuelle ou en continu.

Les services de restauration de données comportent trois volets pour garantir la protection et l’intégrité des données pendant le processus de restauration. La phase d’identification de bande qui identifie quels serveurs ont été sauvegardés sur quelles bandes et à quel moment. La restauration de données ; à cette étape Iron Mountain transmet les données prêtes à l’emploi à son client. Enfin la restauration de bandes archivées. Ce programme comprend le stockage hors site des bandes de sauvegarde associé à un service de restauration.

Le service personnalisé de restauration de données proposé par Iron Mountain permet aux entreprises d’éliminer les pics de stress et d’activité inutiles. En externalisant ce service déterminant pour l’entreprise, les collaborateurs en charge de la maintenance informatique peuvent se consacrer à leurs tâches métier à plus forte valeur ajoutée que celle, très complexe et chronophage, de la gestion des bandes de données archivées. Les systèmes de sauvegarde hérités peuvent être arrêtés au profit de nouvelles technologies. En cas de fusion ou d’acquisition, la consolidation des données est également simplifiée.

Mais au-delà de ces impacts positifs sur l’organisation, le laboratoire de restauration de données archivées d’Iron Mountain permet à ses clients de répondre plus rapidement et efficacement aux demandes d’auditeurs ou en cas de contentieux. Les amendes et autres sanctions judiciaires pouvant être très importantes si l’entreprise est dans l’incapacité de restaurer en temps voulu les données nécessaires, la technologie mise en œuvre par Iron Mountain est un élément fondamental dans la course contre la montre pour répondre aux exigences légales et de conformité.