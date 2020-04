Iremos Crisis : une plateforme digitale pour les crises

avril 2020 par Marc Jacob

La France a connu ces dernières années une série de crises inédites : sécuritaire lors des attentats de 2015 et 2016, industrielle avec l’incendie de l’usine Lubrizol et aujourd’hui sanitaire avec l’épidémie de coronavirus. Lors de ces événements, les systèmes de gestion de crise ont été mis en tension comme jamais auparavant…

L’équipe de développeurs d’Iremos édite depuis 2006 des outils de pilotage de crise et d’aide à la décision utilisés par des acteurs sensibles comme Total, EDF ou encore le Centre Interministériel de Crise de Beauvau qui est en première ligne pour la gestion de la pandémie du Covid-19. Conscients des exigences grandissantes en matière d’ergonomie, Iremos lance après une année de recherche et développement une nouvelle solution unique et intuitive : Iremos Crisis.

Cette plateforme, conçue par des opérationnels pour des opérationnels et reprenant les fonctionnalités majeures des outils historiques d’Iremos, s’adapte à toutes les formes de crise et permet un accès et un partage d’informations en temps réel. Elle rassemble 3 modules complémentaires : Library, Connect et Logbook.

IREMOS CRISIS UNE PLATEFORME DE GESTION DE CRISE INTELLIGENTE QUI INTÉGRE LES NOUVEAUX USAGES DU NUMÉRIQUE

Initié en 2019, le développement de la nouvelle plateforme Iremos Crisis répond aux contraintes « terrain » des équipes opérationnelles et décisionnelles, et ce quelle que soit la crise, avec :

• Une adaptabilité à toutes les organisations de crise et à leurs niveaux de maturité ;

• Un outil 100% digital pour une prise en main rapide et efficace ainsi qu’un parcours utilisateur simplifié face au stress de la crise et ce sur smartphone, tablette et desktop ;

• L’intelligence au cœur de l’expérience utilisateurs pour une aide à la prise de décision optimale et le pilotage agile des actions ;

• Un paramétrage personnalisable et autonome, qui ne nécessite pas de compétence particulière en informatique.

Pour s’affranchir des problèmes de prise en main, la conception d’Iremos Crisis a été orientée « design service » et centrée sur l’utilisateur en intégrant des acteurs multiples : Opérateurs d’Importance Vitale, Collectivités territoriales, Unités d’intervention spécialisée, Etablissements Recevant du Public, etc.

C’est la première fois qu’un tel outil numérique voit le jour dans le secteur de la gestion de crise.

IREMOS CRISIS TROIS MODULES COMPLÉMENTAIRES POUR FAIRE FACE À TOUTES LES ÉTAPES D’UNE CRISE

Iremos Crisis s’articule autour de plusieurs modules interactifs pour répondre avec agilité aux besoins de chaque partie prenante (cellules de crise, cellules opérationnelles, collaborateurs et organisations externes), et ce pendant tout le cycle de vie d’une crise.

Module Connect

Ce module propose un canal unique de d’échange afin d’éviter les pertes d’informations. Elle permet de structurer la remontée d’incident, d’envoyer des alertes de masse et d’avoir accès à une messagerie sécurisée pour une communication interne maîtrisée :

• Centraliser la remontée de l’incident pour une prise de décision rapide ;

• Avertir ses collaborateurs (par zone d’emplacement et groupe d’appartenance) ;

• Prioriser ses actions grâce à une vision des impacts « terrain » ;

• Informer de manière descendante ses communautés tout au long de l’événement.

Module Logbook

Le partage en temps-réel de l’information parmi les différents membres d’une cellule de crise est fondamental, en particulier lorsqu’ils ne peuvent se réunir physiquement.

Le module Logbook permet de créer une cellule de crise virtuelle et de centraliser les éléments stratégiques :

• Agréger les informations essentielles via un canal unique et confidentiel ;

• Partager en temps réel les informations avec toutes les parties prenantes pour une meilleure prise de décision ;

• Aider à structurer la gestion de la crise en renseignant et en différenciant les différentes Actions, Informations et Décisions ;

• Assurer une traçabilité de la crise en historisant les mesures prises. Module Library

Library est un répertoire partagé et sécurisé de documents, triés selon leurs finalités et accessibles aux collaborateurs ayant à en connaître :

• Ordonner la documentation de crise et formaliser des modèles de dossiers de crise (« templates » prêts à l’emploi) ;

• Cloisonner l’information en partageant soi-même de manière sélective les différents dossiers et ficchiers ;

• Assurer la validité de ces ressources avec une automatisation des mises à jour des documents

Iremos Crisis, une solution résiliente en cas de crise

La solution Iremos Crisis est proposée en mode SaaS afin de garantir, en particulier lors d’indisponibilité des systèmes d’information, une continuité d’activité robuste (SLA 99,9% et tests de pénétration réalisés par Pictime Groupe), sécurisée (données hébergés en France chez Pictime Groupe sur une architecture redondée) et confidentielle (solution de chiffrement de bout en bout audité par NBS System et système d’authentification forte).