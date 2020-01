Iran : Elévation du niveau des menaces émanant des cyber groupes iraniens

janvier 2020 par John Hultquist, Director of Intelligence Analysis, FireEye

En raison de la gravité de l’opération ciblant le Général Soleimani, nous anticipons une élévation du niveau des menaces émanant des cyber groupes iraniens. Nous allons probablement vers une hausse des activités d’espionnage, ciblant en premier lieu les systèmes gouvernementaux, les acteurs iraniens s’efforçant d’obtenir des renseignements et de mieux comprendre l’évolution de l’environnement géopolitique. Nous anticipons également des attaques perturbatrices et destructrices contre des cibles du secteur privé.

Avant l’accord sur le nucléaire iranien, l’Iran a mené de telles attaques contre le secteur financier aux Etats Unis ainsi que d’autres entreprises et sondé d’autres infrastructures critiques. Depuis l’accord et malgré l’érosion des relations entre l’Iran et les Etats Unis, l’Iran a limité de telles attaques au seul Moyen Orient. A la lumière de ces développements, le pays pourrait changer d’attitude et se résoudre à cibler le secteur privé aux Etats Unis.

L’Iran a exploité des ‘wiper malwares’ lors d’attaques destructrices en plusieurs occasions ces dernières années. Bien que, pour la plupart, ces incidents n’aient pas affecté les systèmes de contrôles industriels les plus critiques, ils ont eu pour résultat de perturber sérieusement les opérations. Nous redoutons que des tentatives d’accès de la part d’acteurs iraniens à des fournisseurs de logiciels de systèmes de contrôle industriel puissent être exploitées pour accéder simultanément et à grande échelle à des infrastructures critiques. Dans le passé, s’attaquer à la sous traitance a été le moyen utilisé par des acteurs russes et nord-coréens pour déployer massivement des malwares destructeurs. - John Hultquist, Director of Intelligence Analysis, FireEye