Iran : Des cybermenaces sous haute tension

janvier 2020 par Nathan Brubaker, Senior Manager, Analysis chez FireEye

Les groupes de cyber menaces liés à l’Iran ont conduit ces dernières années tout un éventail d’attaques perturbatrices et destructives ciblant des installations pétrolières et gazières au Moyen Orient, mais nous n’avons pas constaté des activités similaires contre des cibles de production/distribution d’énergie – en particulier aux Etats Unis. Il s’agirait d’une escalade significative pour l’Iran de cibler des infrastructures critiques aux Etats Unis, mais il est possible que de récents événements puissent développer l’appétit des intérêts iraniens pour de telles activités. Mais toute attaque de ce type nécessiterait des investissements importants, des mesures préparatoires en amont des activités d’intrusion même pour des attaques peu sophistiquées.