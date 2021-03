Intrinsec ouvre une agence dans le Grand Ouest

mars 2021 par Emmanuelle Lamandé

Intrinsec annonce l’ouverture d’une filiale dans le Grand Ouest pour couvrir les régions Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Bretagne.

Installée à Nantes, l’équipe locale d’Intrinsec Grand Ouest sera dirigée par Julien Rubert, Directeur du développement.

L’ouverture de cette agence a plusieurs objectifs :

Renforcer la présence du groupe et la proximité de ses services sur le territoire ;

Pouvoir mieux servir les besoins avec un modèle ajusté aux enjeux régionaux ;

Accompagner les entreprises du Grand Ouest pour faire face aux crises cybersécurité en croissance et renforcer leur protection ;

Soutenir l’économie de la région en recrutant activement dans les départements de l’ouest ;

Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des projets cybersécurité au travers d’une offre de services complète via l’équipe locale.