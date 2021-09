Interxion ouvre un data center à Paris

septembre 2021 par Marc Jacob

Interxion : A Digital Realty Company, annonce l’ouverture de son dernier data center européen à Paris. Le nouveau site fournira 12MW d’espace IT équipé à terme et huit salles offrant 690 m2 de nouveaux espaces de colocation. Situé à Ferrières-en-Brie, à moins de 30 km à l’Est de la Capitale, PAR12 est le 12ème data center d’Interxion à Paris. Il offre un accès à une communauté de clients dynamique, leur permettant de déployer leurs hubs réseau sur PlatformDIGITAL®, une plateforme mondiale de data center unique en son genre qui accompagne le développement des entreprises numériques.

Situé entre Paris et l’Est de la France, ce troisième hub en région parisienne répond aux besoins croissants des fournisseurs de services cloud qui cherchent à améliorer le niveau de résilience de leurs services. Il vient compléter les deux hubs de data centers déjà présents dans le nord et au sud de Paris. En outre, Il permettra aux entreprises déjà clientes de mettre en place des plans de reprise d’activité depuis Paris et l’Est de la France, en s’appuyant sur les réseaux à faible latence disponibles, longeant l’autoroute A4.

Dans le cadre du développement stratégique de PlatformDIGITAL® en France, PAR12 permettra aux clients de déployer leur infrastructure critique chez un fournisseur mondial de data centers, au sein de l’un des principaux hubs de cloud et d’interconnexion ayant émergé au cours des vingt dernières années en Europe.

Ce hub pour les entreprises numériques rassemble une communauté connectée de données, composée de fournisseurs de connectivité, de plates-formes cloud, de contenu, ainsi que d’entreprises.

À l’échelle mondiale, plus de 4 000 clients échangent des données sur la plateforme mondiale de Digital Realty, au sein de communautés de données connectées déployées dans plus de 290 data centers et sur six continents. Récemment, l’entreprise a également été reconnue par l’IDC Marketscape comme leader pour les data centers, la colocation et les services d’interconnexion, et ce pour la deuxième année consécutive.

La région Île-de-France continue d’attirer les activités numériques des entreprises françaises, en témoigne la projection du Data Gravity Index DGx™ de Digital Realty qui prévoit un TCAC de 143 % de la gravité des données à Paris jusqu’en 2024. Le dernier rapport décrit l’impact de cette mégatendance croissante à travers 53 métropoles mondiales et 23 secteurs d’activité distincts. Téléchargez l’intégralité du Data Gravity Index DGx™1.5 ici.