Interxion annonce la qualification du carburant de synthèse HVO100 pour les groupes électrogènes de ses data centers

février 2022 par Marc Jacob

Interxion : A Digital Realty Company annonce ce jour la qualification du carburant de synthèse HVO100 pour les groupes électrogènes de ses data centers, utilisés en cas de coupure d’alimentation du fournisseur d’électricité. Le premier approvisionnement a été réalisé sur le site PAR8, situé à La Courneuve (93). Cette qualification a été réalisée avec le support technique des partenaires fournisseurs de moteurs et de groupes électrogènes.

Le HVO100 est un gazole paraffinique de synthèse, fabriqué à partir d’éléments 100% renouvelables et certifié durable. Produit à partir d’huiles végétales ou de retraitement des déchets, il est conforme à la directive énergies renouvelables de l’Union Européenne. Le HVO est une alternative sûre aux carburants fossiles et peut le remplacer sans risque.

Cette initiative s’inscrit dans l’engagement mondial pris par Digital Realty visant à réduire de 68% ses émissions carbone directes et de 24% ses émissions indirectes d’ici à 2030 sur la base des objectifs « Science-Based Targets Initiative (SBTi). Sa filiale française est le premier acteur de data centers en France à avoir atteint la neutralité carbone en 2020 (scopes 1 et 2), et la première entreprise du groupe à utiliser le HVO100.