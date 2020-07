Interxion annonce l’ouverture de MRS3, son nouveau data center à Marseille

juillet 2020 par Marc Jacob

Interxion poursuit l’expansion de son campus marseillais afin de soutenir la demande croissante de ses clients locaux, nationaux et internationaux PARIS, le 1er juillet 2020. Interxion, l’un des principaux fournisseurs de solutions de data centers de colocation neutres vis-à-vis des opérateurs télécoms et des fournisseurs de cloud en Europe, et une entreprise Digital Realty annonce ce jour l’ouverture de la première phase de MRS3, son troisième data center à Marseille. Le campus de Marseille se trouve au cœur de l’industrie mondiale des câbles sous-marins : 14 câbles sont actuellement reliés à la ville, avec le projet d’en voir 5 à 10 supplémentaires connectés dans les cinq prochaines années. Marseille sert de hub numérique reliant 4,5 milliards d’utilisateurs cloud et média numérique à travers l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie.

Une ancienne base de sous-marins réhabilitée et transformée en data center Ce data center de l’état de l’art et hautement connecté a consisté en la réhabilitation d’une ancienne base allemande de sous-marins bâtie pendant la Seconde Guerre mondiale, appelée Martha. A l’abandon depuis plusieurs dizaines d’années, ce bâtiment atypique était quasiment indestructible : 5,5 mètres d’épaisseur de béton armé en terrasse, capable de résister à des bombes de 10 tonnes, une longueur de 250 mètres et un mur d’enceinte de 12 mètres de haut. Le résultat est une structure architecturale unique abritant un data center de 16,5 mégawatts et d’approximativement 7 100 mètres carrés d’espace informatique entièrement équipé, livrés en trois étapes. Cette première phase d’environ 2 300 mètres carrés sera suivie de deux autres phases dont la livraison est prévue courant 2021.

Un data center de dernière génération dans l’un des hubs numériques les plus dynamiques d’Europe

Situé à côté du data center MRS2, MRS3 bénéficiera du haut niveau de connectivité de l’ensemble du campus. Comme c’est le cas pour l’ensemble des data centers d’Interxion, MRS3 profitera d’une électricité produite à 100 % à partir de sources renouvelables. Plus spécifiquement, MRS3 et les data centers suivants bénéficieront d’un refroidissement issu d’une source d’eau non utilisée à 15°, provenant des anciennes mines de Gardanne, et disponible toute l’année. Les calories évacuées seront mises à disposition pour le chauffage des logements et bureaux des nouveaux quartiers Euroméditerranée.