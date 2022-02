Interxion annonce ce jour avoir été labellisé OCEAN APPROVED®

février 2022 par Marc Jacob

Lancé en juin 2021 par la Fondation de la Mer et Bureau Veritas, en lien avec le ministère de la Mer, OCEAN APPROVED® est le premier label mondial permettant de distinguer les entreprises qui s’engagent à prendre en compte et à réduire de façon continue leurs impacts sur les océans. Interxion France est la première entreprise à obtenir cette labellisation.

Recouvrant plus de 70% de la surface de la Terre, les océans sont indispensables au climat et à la biodiversité. Principal régulateur du climat et véritable poumon de la planète, sa préservation et son exploitation durable sont indispensables pour limiter l’impact du réchauffement climatique. L’ONU a fait de sa conservation l’une des priorités de son Agenda 2030 (ODD14*). La Fondation de la Mer a créé en 2020, avec le support du Boston Consulting Group et en lien avec le Ministère de la Transition Ecologique, un référentiel de reporting à destination des entreprises. Cet outil permet aux entreprises d’évaluer leur impact sur l’Océan, afin de le réduire, voire l’annuler.

S’appuyant sur l’ODD14, ce référentiel comprend 10 leviers d’action et 44 indicateurs. Il permet à toutes les entreprises, y compris celles ne dépendant pas directement de l’Océan pour leurs activités, de mesurer leur impact sur l’Océan, se fixer des objectifs d’amélioration et communiquer sur leurs résultats de manière holistique et transparente. Cet outil est mis à la disposition de tous, en accès libre, sur le site OCEAN APPROVED®. Il permet d’accompagner les entreprises dans leur processus de transition écologique, pour préserver l’Océan indispensable à l’avenir de la planète.

Afin de mobiliser davantage les entreprises en faveur de la protection de l’Océan, la Fondation de la Mer a décidé d’accompagner le déploiement de ce référentiel par la création du label OCEAN APPROVED®, lancé le 8 juin 2021. Basé sur le Référentiel Océan, les objectifs du label ont pour but l’engagement des entreprises dans un processus d’amélioration continue et de valorisation de leurs démarches.

L’engagement pris au niveau mondial par Digital Realty en matière d’émissions carbone, vise à réduire de 68 % ses émissions carbone directes et de 24 % ses émissions carbone indirectes d’ici à 2030, sur la base des objectifs « Science-Based Targets Initiative (SBTi). Conscient de son impact sur l’environnement, Interxion France s’inscrit dans cette démarche globale pour le limiter en fournissant des data centers éco-responsables et en s’appuyant sur 3 piliers : l’efficience énergétique, le recours aux énergies renouvelables produites en France, et enfin la compensation carbone.

Interxion est ainsi le premier opérateur de data centers à avoir atteint la neutralité carbone (scope 1 et 2) en France en 2020, et s’est rapproché de la Fondation de la Mer et de Bureau Veritas dès début 2021 afin de bénéficier d’un accompagnement pour identifier ses interactions avec l’environnement marin et en mesurer les impacts.

Dans la continuité de cette démarche, Interxion a obtenu le label OCEAN APPROVED® qui vient reconnaitre son engagement en faveur des océans. La candidature d’Interxion au label OCEAN APPROVED® répondant à l’ODD14 s’intègre pleinement dans la démarche RSE engagée depuis 2017 par Interxion avec le Global Compact.

L’audit de labellisation a permis d’évaluer la matérialité, la cartographie des impacts directs et indirects et le plan d’action d’Interxion France. L’audit a été réalisé par un organisme tiers indépendant, Bureau Veritas, agréé par la Fondation de la Mer pour son expertise et son savoir-faire.

Interxion France est la première des trois entreprises françaises ayant testé l’ensemble du processus de labellisation et d’audit à obtenir le label OCEAN APPROVED®.

Pour Sabine Roux de Bézieux, présidente de la Fondation de la Mer : “le label OCEAN APPROVED® créé avec Bureau Veritas, est un outil unique au monde, destiné à toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Nous sommes convaincus que l’ODD14 ne pourra être atteint en 2030 sans leur participation. En leur permettant d’identifier et mesurer leurs impacts sur l’Océan, nous les aidons à contribuer à sa protection. Interxion France, première entreprise labellisée OCEAN APPROVED®, ouvre la voie à la mise en place d’une démarche responsable à l’échelle internationale.”

Jacques Pommeraud, Directeur général Afrique, France et Services aux Gouvernements de Bureau Veritas, ajoute : “Nous sommes fiers d’avoir contribué à la mise en place du label OCEAN APPROVED® aux côtés de la Fondation de la Mer et du Ministère de la Mer, en notre qualité de leader du secteur des essais, inspections et de la certification. Notre mission est ici d’aider toutes les entreprises - maritimes et hors maritimes - comme Interxion à gagner en efficacité, en méthode et en crédibilité dans la réduction de leur impact pour préserver les Océans.”