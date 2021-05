Interxion France fr lance la construction de son quatrième data center à Marseille

mai 2021 par Marc Jacob

Interxion : A Digital Realty Company annonce ce jour le début de la construction de son quatrième data center à Marseille, MRS4. Ce nouveau site proposera, une fois achevé, une puissance disponible pour ses clients allant jusqu’à 13,6 mégawatts (MW), et un total d’environ 6 700m2 d’espace équipé. Le développement continue du campus de Marseille représente une expansion stratégique de PlatformDIGITAL®, la plateforme de data center mondiale de Digital Realty. Il permet aux clients de déployer leur infrastructure critique chez un fournisseur mondial de data centers, dans l’un des principaux hubs d’interconnexion et de contenu dans le monde. Celui-ci rassemble une communauté dynamique de fournisseurs de connectivité, de leaders du cloud, des médias numériques et d’entreprises locales, nationales et internationales, développée au cours de ces six dernières années.

Construit sur le Grand Port Maritime de Marseille Fos, à proximité immédiate de MRS2 et MRS3, MRS4 bénéficiera de l’emplacement géographique exceptionnel de Marseille au cœur de la Méditerranée, et de son accès direct aux systèmes de câbles sous-marins connectés à la ville. Ces paramètres font de la cité phocéenne une porte d’accès télécom, cloud et numérique entre l’Europe et les autres continents.

Interconnecté aux autres sites du campus marseillais d’Interxion, MRS4 permettra à Interxion de fournir au total plus de 24 000 m² d’espace équipé à ses clients à Marseille, tout en se concentrant sur un haut niveau de disponibilité. Le design du site MRS4 intègrera également les meilleures pratiques du secteur en matière d’environnement et d’efficience énergétique. Par exemple, il utilisera une solution de refroidissement innovante par « river cooling » permettant d’utiliser une ressource énergétique locale renouvelable, trente fois plus économe en énergie qu’une solution de refroidissement classique. De plus, le site pourrait également bénéficier d’une certification qui vise à évaluer la performance environnementale du bâtiment.

Une fois opérationnel, MRS4 viendra renforcer l’engagement pris au niveau mondial par Digital Realty visant à réduire de 68 % ses émissions directes et de 24 % ses émissions indirectes d’ici à 2030. MRS4 s’intégrera également à la démarche de neutralité carbone déjà engagée par Interxion France – celle-ci ayant déjà été atteinte pour les scopes 1 et 2 pour l’ensemble de ses data centers français en activité, et ce depuis fin 2020.