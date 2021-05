Interxion : A Digital Realty Company nomme David Montrieux au poste de directeur Construction et Expansion en France

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

Agé de 45 ans, M. Montrieux prend la direction du département Construction et Expansion et a pour responsabilité de garantir la livraison des nouveaux sites, tels que l’Interxion Paris Digital Park à La Courneuve et MRS3 à Marseille, dans les délais et budgets fixés, et de définir les processus de prestation de services et d’exploitation en conséquence.

Après avoir commencé sa carrière en 1999 en Afrique en tant qu’ingénieur travaux dans une entreprise routière au Bénin, M. Montrieux rejoint Razel au Mali, puis au Tchad. En 2005, il rentre en France et occupe le poste de directeur de travaux pour la région Est. Il rejoint ensuite Eiffage en 2008 où il est en charge de la direction de l’exploitation du chantier de la mise aux normes de la station d’épuration Seine-Aval à Achères. En 2012, il intègre le groupe Bolloré, successivement chez Bolloré Africa Logistics, puis Bolloré Transport et Logistics.