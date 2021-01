Interxion : A Digital Realty Company signe un accord avec PCCW GLOBAL

janvier 2021 par Marc Jacob

Interxion : A Digital Realty Company a signé un accord avec PCCW GLOBAL pour installer les équipements de terminaison et d’interconnexion du système de câble sous-marin PEACE (Pakistan and East Africa Connecting Europe) dans le data center Interxion MRS2 à Marseille. Cette collaboration permettra un accès à faible latence à plus de 160 fournisseurs de connectivité ainsi qu’à de nombreuses plateformes de contenu, de cloud, de jeux et de diffusion vidéo.

Long de 15 000 km, le système de câble sous-marin haut débit PEACE offrira des routes à haut débit et à faible latence reliant la Chine, l’Europe et l’Afrique. Outre la France, le système atterrira à Malte, à Chypre, en Égypte, à Djibouti, au Kenya et au Pakistan (ainsi qu’à d’autres pays et régions avec une connectivité terrestre vers la Chine).

Le câble PEACE sera le quinzième système de câble sous-marin à atterrir à Marseille, renforçant encore davantage la valeur des Network Hubs déployés dans la région sur PlatformDIGITAL®, la solution d’infrastructure mondiale de Digital Realty, tandis que les entreprises sont en quête d’une résilience accrue et de meilleures performances pour l’interconnexion des flux de travail mondiaux. La collaboration représente une expansion stratégique à la fois de PlatformDIGITAL® et de Console Connect, la plateforme mondiale Software Defined Interconnection® de PCCW. Les deux plateformes permettent aux nouveaux clients, ainsi qu’aux clients existants, de déployer et gérer des services IT hybrides de manière rapide et efficace.

Console Connect est disponible pour les clients d’Interxion MRS1, MRS2 et MRS3, leur fournissant un accès immédiat à un écosystème mondial de partenaires cloud, SaaS, UcaaS, IX et IoT, ainsi qu’à un réseau étendu de plus de 400 data centers dans 47 pays dans le monde. Les clients d’Interxion à Marseille peuvent également accéder au nouveau service Internet à la demande de Console Connect, qui fournit un accès Internet à la demande de haute performance sur le principal réseau IP Tier 1 de PCCW Global.

Le campus Interxion de Marseille est l’un des principaux hubs numériques mondiaux pour le trafic de données entre les continents, avec une communauté florissante de nombreux fournisseurs de connectivité, d’acteurs des segments média numérique et cloud, ainsi que des entreprises locales et mondiales, qui fournissent aux clients une base solide pour exécuter leurs stratégies de transformation numérique et s’étendre à l’international.

Le système PEACE fournira la route haut débit la plus directe de l’Asie vers l’Europe. Ces spécificités, associées à une latence exceptionnellement faible, sont d’une importance cruciale pour un large éventail d’applications commerciales et grand public. En outre, PEACE déploie une configuration de pointe, "un système dans le système", qui donne à chaque partie la fléxibilité nécessaire pour concevoir son propre sous-système avec une bande passante reconfigurable pour différents points pendant la durée de vie du câble.