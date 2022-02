InterCloud lève 100 millions d’euros en série D

InterCloud annonce une levée de fonds de 100 millions d’euros menée par Aleph Capital, avec la participation de Ventech et Open CNP. Ce tour de table porte le financement total de l’entreprise depuis sa création à Paris en 2010 à 138 millions d’euros. Ces fonds seront dédiés à l’extension de son offre de services et au financement de sa croissance organique et externe.

Garantir la performance, la sécurité et le contrôle dans le Cloud

L’agilité et les performances des entreprises dépendent plus que jamais d’un accès fiable aux ressources hébergées dans le Cloud. Ce contexte de transformation numérique rapide a instauré la connectivité comme un enjeu central pour la sécurité et la souveraineté des données, alors que les équipes réseau doivent répondre aux demandes en constante évolution au sein de l’entreprise.

La mission d’InterCloud est d’apporter de l’agilité au monde de la connectivité. Sa plateforme offre un accès réseau sécurisé, rapide et fiable aux ressources Cloud, en permettant de choisir les meilleurs canaux pour garantir la performance et la confidentialité des données.

La solution de connectivité privée d’InterCloud garantit un accès optimisé, automatisé et chiffré de bout en bout aux applications et aux données hébergées dans une multitude de cloud. InterCloud y parvient grâce aux capacités avancées de sa plateforme de gestion de réseau, à son backbone mondial de connectivité et à ses partenariats étroits avec les plus grands acteurs du Cloud.

Selon Gartner®, "la part des entreprises utilisant des services d’interconnexion de cloud définis par logiciel (SDCI) pour se connecter aux services de cloud publics progressera de moins de 10 % en 2021 à 30 % d’ici 20251." En tant que pionnier sur le marché du SDCI, InterCloud fournit à ses clients un réseau privé plus agile et plus sûr. Les clients d’InterCloud bénéficient de tous les avantages du Cloud : ils peuvent déployer rapidement leurs opérations partout dans le monde tout en conciliant performance et sécurité.

Stimuler l’innovation dans le Cloud et accélérer l’expansion sur de nouveaux marchés

InterCloud est un partenaire historique des grands groupes européens auxquels il fournit des services globaux de connectivité au Cloud et des interconnexions Software-defined.

Ce dernier financement permettra de développer la force de vente à l’international, en commençant par l’Europe, avec le recrutement d’une cinquantaine de commerciaux en 2022.

Avec ce nouveau financement, InterCloud va également intensifier sa R&D et poursuivre le développement de ses solutions ; renforcer ses partenariats et se donner les moyens de saisir toutes les opportunités de croissance à travers des acquisitions.