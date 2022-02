InterCloud et Equinix s’associent et proposent des services gérés en s’appuyant sur la plateforme Network Edge

février 2022 par Marc Jacob

Les entreprises internationales sont confrontées à une gestion de plus en plus complexe des architectures multicloud et des applications dispersées géographiquement. Elles ont des difficultés à obtenir les performances de service de bout en bout attendues, avec la couverture qu’elles souhaitent.

En associant leurs expertises, Equinix et InterCloud éliminent les contraintes d’interconnexion, qu’elles soient géographiques ou techniques, qui freinent l’adoption du Cloud par les entreprises internationales.

InterCloud étend sa présence par le biais de Network Edge d’Equinix dans des pays où l’entreprise n’a pas déployé de capacités de virtualisation. Network Edge fournit des services de réseau virtuel qui fonctionnent sur une plateforme d’infrastructure modulaire, optimisée pour un déploiement et une interconnexion instantanée des services de réseau.

Les fonctions de réseau virtuel (NFV) sont des services de réseau individuels, tels que des routeurs et des pare-feux, qui s’exécutent en tant qu’instances de machines virtuelles (VM) uniquement logicielles sur du matériel classique.

Les NFV sont de plus en plus importantes dans les déploiements de la connectivité définie par logiciel. Elles ont en effet plusieurs avantages, dont le principal est un délai de déploiement très court associé à de nombreuses fonctions réseau prises en charge. Les NFV améliorent la flexibilité de presque tous les services réseau existants au niveau des applications natives du Cloud et optimisent les performances des applications. Le trafic peut suivre le chemin le plus direct entre l’utilisateur et l’application Cloud en utilisant la NFV pour définir les priorités de sécurité ou de trafic.

Le provisionnement de l’accès au Cloud pour toute technologie SD-Wan est rendu plus efficace et la plateforme permet d’ajouter des services supplémentaires selon les besoins. Les pare-feux, les agents de visibilité ou les solutions d’amélioration des performances du réseau peuvent être associés pour fournir la chaîne de services dont les propriétaires d’infrastructures de réseau ont besoin.

Les avantages de la virtualisation des services réseau :

• Réduction des CAPEX (achat, maintenance ou amélioration des équipements).

• Accompagnement des stratégies de développement.

• Meilleure flexibilité multi-fournisseurs.

• Mise sur le marché plus rapide grâce à la réduction du cycle de vente.

• Utilisation de l’évolutivité pour une meilleure adaptation aux besoins de l’entreprise.

• Meilleur contrôle de l’écosystème numérique.