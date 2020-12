Intel annonce sa nouvelle génération de produits mémoire et stockage

décembre 2020 par Marc Jacob

A l’occasion de l’évènement Memory and Storage d’Intel, la société a présenté six nouveaux produits. Eléments clés pour les avancées technologiques en matière de mémoire et stockage, Intel a annoncé deux ajouts à sa série Intel Optane™ Solid State Drive (SSD) : le Intel® Optane™ SSD P5800X, le SSD pour data centers le plus rapide du monde, et le Intel® Optane™ Memory H20, qui garantit plus de performances et de productivité pour du gaming ou de la création de contenu. Optane répond aux besoins de l’informatique moderne en rapprochant mémoire et CPU. Intel a également fait part de son intention de développer la troisième génération de sa mémoire persistante Intel® Optane™ (nom de code Crow Pass) pour des entreprises et autres acteurs du cloud.

Ce qu’Intel annonce également : Intel a aussi présenté trois nouveaux SSD NANDs 144 couches : le SSD Intel 670p ; la nouvelle génération de QLC 144 couches 3D SSD NAND pour l’informatique, le Intel SSD D7-P5510, premier modèle TLC NAND 144 couches au monde ; et le Intel SSD D5-P5316, un SSD de plus grande densité, plus endurant, conçu à partir du premier QLC NAND 144 couches.

Pourquoi c’est important : Avec ces annonces de technologies Intel Optane, l’entreprise continue de construire un nouveau niveau dans la pyramide de mémoire et stockage des data centers, en combinant les attributs du DRAM et du NAND. Les SSDs Intel Optane permettent de réduire les goulets d’étranglement en matière de data et accélèrent les applications grâce à une mise en cache et un stockage rapides, pour augmenter l’échelle par serveur et réduire les coûts de transaction sur des charges de travail sensibles à la latence.

La mémoire persistante Intel Optane concrétise la vision d’Intel d’une solution de mémoire et de stockage qui offre continuité, efficacité, accessibilité, faible latence et rapidité. Avec cette technologie, Intel a reconstruit la hiérarchie de mémoire et de stockage, lui permettant d’être utilisée en tant que niveau de performance et capacité distinct. Grâce à cette approche, il est désormais possible de créer une architecture à deux niveaux où la DRAM est le niveau de performance et la mémoire persistante le niveau de capacité. Dans le cadre d’un besoin de stockage, la mémoire persistante Optane est utilisée comme niveau de performance et le NAND sert de niveau de capacité.

La mémoire persistante Intel Optane est rattachée au CPU grâce au bus en double data rate, qui permet un accès direct au chargement et au stockage à la vitesse d’un DRAM. Rémanent, il combine les meilleurs éléments de la mémoire et du stockage.

Intel renforcera et étendra son portfolio unique avec la 3ème génération de mémoire persistante Intel Optane, nom de code Crow Pass et, à l’avenir, ses processeurs Intel® Xeon® Scalable (nom de code Sapphire Rapids).

Pourquoi le NAND 144 couches est important : Les trois nouveaux SSD NAND annoncés aujourd’hui représentent de nouvelles avancées pour faire du TLC et QLC une technologie classique sur des lecteurs performants. Le Intel® 3D NAND SSD 670p est la nouvelle génération de QLC 3D NAND SSD pour l’informatique. Le Intel SSD D7-P5510 est le premier modèle TLC NAND au monde ; le Intel SSD D5-P5316 est construit autour du tout premier QLC NAND 144 couches. Toutes ces technologies ont été développées par Intel ces dix dernières années.