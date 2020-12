Insight renforce ses activités d’intégration technologique et d’accompagnement au changement

décembre 2020 par Marc Jacob

Insight poursuit son développement en France et en Europe en se positionnant sur l’innovation digitale et l’accompagnement au changement et nomme Pierre Vivier-Merle pour conduire cette mission.

À la suite de l’acquisition de la société de service et conseil informatique vNext en mars 2020, Insight a renforcé sa capacité à fournir des services de conseil et de déploiement pour soutenir les initiatives de transformation digitale de ses clients.

La société se développe notamment sur deux axes majeurs :

• L’intégration de technologies d’innovation. Elles comprennent la réalité augmentée, l’intelligence artificielle, l’IoT, la modernisation d’applications ainsi que la gouvernance et la gestion des données. Elles ont pour objectif d’améliorer la productivité et l’efficacité métier.

• L’accompagnement au changement pour l’adoption de nouveaux usages et outils digitaux dans le cadre des nouveaux modes de travail.

Fort de son expérience commerciale et de sa connaissance approfondie du service, Pierre Vivier-Merle, 42 ans, est nommé au poste de Directeur Europe des activités Innovation digitale et accompagnement au changement. Il a pour objectif de développer ces nouvelles activités à la tête d’une équipe de 70 collaborateurs. Il est basé dans les bureaux de Paris et reporte à Steve Cobham, EMEA Services Director d’Insight.

Diplômé de l’ECAM en 2001, Pierre Vivier-Merle a précédemment occupé le poste de manager d’équipe chez Exakis (société de services informatiques). Il a ensuite été manager des activités Information Worker chez Logica Business Consulting. En 2010, il a co-fondé la société vNext, entreprise de conseil et services informatique, où il gérait les offres Business & Digital Consulting. Après 10 ans de croissance, vNext a rejoint Insight en mars 2020.