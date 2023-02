Insight publie le rapport des tendances technologiques à surveiller en 2023

février 2023 par Insight

Insight Enterprises publie son Rapport des Tendances. Il met en lumière les thèmes de la simplification, de la cybersécurité, de l’évolution de la main-d’œuvre, de l’automatisation et de l’IA, et des « Superapps » comme des tendances qui seront essentielles aux décideurs en 2023.

L’Automatisation et l’IA

L’explosion récente des grands langages basés sur l’IA change la façon dont nous communiquons. L’automatisation de l’IA est une évolution majeure mise en évidence par les spécialistes Insight, qui examinent l’impact que l’IA pourrait avoir sur la vie de tous les jours et sur les entreprises. En outre, les experts s’interrogent sur le potentiel de l’automatisation pour améliorer l’expérience utilisateur et la façon dont les entreprises peuvent équilibrer l’automatisation et la capacité humaine. Nous entrons dans une nouvelle ère d’interprétation des données grâce à l’automatisation innovante. Insight examine comment le stockage de données moderne se développera en 2023 pour décomposer les silos de données, et souligne l’automatisation des données et l’automatisation du stockage comme des domaines clés de croissance pour 2023.

Cybersécurité

La complexité de la cybersécurité est une autre tendance mise en exergue. En regardant de plus près les menaces futures auxquelles une entreprise sera confrontée, les spécialistes d’Insight discutent de l’augmentation des API zombie, de la sécurité de la Supply Chain, des « ransomwares as a service » et de la manière dont les entreprises doivent et peuvent se préparer à ces menaces croissantes.

Superapps

Les « Superapps » sont une technologie importante à prendre en compte, améliorant la collaboration et apportant des gains d’efficacité pour améliorer les performances de l’entreprise. Bien que les « Superapps » ne soient pas une nouveauté, le rapport explique comment l’arrivée de nouvelles technologies comme le métavers pourrait changer l’apparence des « Superapps » à l’avenir.

Simplification

Insight prédit que la simplification comme une autre tendance, en examinant l’importance pour les entreprises de travailler entre les groupes fonctionnels pour mieux comprendre l’inventaire et les coûts. Le rapport se concentre spécifiquement sur les achats IT, les ressources, le partage de données, le réseautage et la cybersécurité. Il examine comment les démarches collaboratives dans ces domaines et entre les services peuvent conduire à une meilleure prise de décision, gouvernance et souplesse.

Évolution de la main-d’œuvre

Elle aborde l’importance de la digitalisation et de l’investissement dans la technologie pour fidéliser et attirer les talents. Du travail avec des appareils personnels (BYOD) à la redéfinition de l’espace de travail, les spécialistes d’Insight examinent la nouvelle façon dont les chefs d’entreprise doivent visualiser leurs espaces de travail pour attirer les talents et rester compétitifs.

Adrian Gregory, Président d’Insight EMEA, commente : « Le début de cette décennie a placé les entreprises face à des challenges sans précédent, entraînant des changements dans les structures et les processus organisationnels et une transition vers la digitalisation. Les entreprises sont confrontées à une inflation plus élevée, à une flambée des coûts de l’énergie, à des problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale et à des contraintes budgétaires toujours plus strictes. En 2023, la technologie restera un outil important dans la prise de décision organisationnelle pour progresser, innover et obtenir de meilleurs résultats pour les clients ».

En tant que principal intégrateur de solutions, Insight peut aider à conseiller, guider et orienter les organisations à travers les complexités croissantes qui se sont produites au cours de cette révolution digitale de ces dernières années, afin de s’assurer que les processus sont simplifiés, que les données sont utilisées plus intelligemment et que les menaces sont évitées. Le Rapport des Tendances IT propose des conseils avisés sur les technologies qui seront les thématiques clés de la stratégie d’entreprise en 2023 et au-delà, afin de soutenir les entreprises dans leur parcours de transformation digitale.