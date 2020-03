Insight acquiert vNext

mars 2020 par Marc Jacob

Insight France propose des solutions technologiques avancées aux entreprises de toutes tailles. Avec l’acquisition de vNext, Insight renforce sa capacité à fournir des services de conseil et de déploiement pour soutenir les initiatives de transformation digitale de ses clients. La société continuera d’aider ses clients à connecter leurs collaborateurs tout en transformant leur façon de travailler, à favoriser l’agilité grâce à des technologies dédiées au Cloud et aux datacenters, et à permettre la transformation des entreprises à travers des services de conseil. Créée en 2010, vNext est reconnue comme l’un des principaux fournisseurs de services cloud de Microsoft, certifié partenaire Gold. L’entreprise implémente et gère des services et des solutions Cloud pour les clients mid-market et grands comptes. A partir du printemps 2020, les équipes vNext, en majorité consultants et experts, rejoindront l’effectif d’Insight France qui comptera alors plus de 200 personnes.