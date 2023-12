Insight acquiert SADA

décembre 2023 par Marc Jacob

Insight Enterprises annonce l’acquisition de SADA, un cabinet de conseil reconnu dans le domaine de la technologie et du Cloud. Il a été désigné six fois Partenaire Google Cloud de l’année. Cette acquisition fait progresser la stratégie d’Insight et renforce sa position unique en tant qu’intégrateur de solutions offrant des solutions multicloud à l’échelle du marché.

SADA apporte une expertise et améliore les offres Cloud d’Insight à ses clients. L’acquisition renforce la position actuelle d’Insight en tant que fournisseur de solutions et de services de Cloud, de données, d’intelligence artificielle, de cybersécurité et de périphérie intelligente dans les meilleurs écosystèmes hyperscale du monde : Microsoft Azure, Google Cloud et Amazon Web Services (AWS).

En tant que partenaire principal, SADA dispose de capacités d’ingénierie approfondies sur l’ensemble de la gamme Google Cloud et se spécialise dans les charges de travail prioritaires de Google Cloud. L’acquisition de SADA permet à Insight de bénéficier davantage de la tendance croissante à l’adoption du multicloud, accélérant ainsi sa progression vers son objectif stratégique de croissance des services et des solutions cloud.

L’expertise éprouvée et l’envergure d’Insight avec Microsoft Azure et AWS, combinées à la solide compétence de SADA avec Google Cloud, font d’Insight un fournisseur multicloud complet. Les points clés sont les suivants :

• L’acquisition ajoute environ 850 professionnels dédiés à l’écosystème Google Cloud, augmentant l’équipe globale d’Insight à plus de 14 500 collaborateurs à travers 26 pays pour servir les clients partout dans le monde.

• SADA est un partenaire Google Cloud Premier avec 10 spécialisations Google Cloud, y compris la sécurité, l’infrastructure, la migration vers le cloud, l’analyse de données, le développement d’applications, l’intelligence de localisation et l’apprentissage automatique.

• Insight collabore avec Microsoft à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Il est le partenaire mondial de l’année 2023 de Microsoft Solution Assessments, ainsi qu’un fournisseur de services managés Azure Expert. Insight a obtenu plus de 65 prix Microsoft Partner of the Year et possède 22 spécialisations Microsoft.

• Insight est un partenaire AWS Advanced Tier Services avec quatre compétences (Migration, Microsoft Workloads, DevOps, Sécurité).