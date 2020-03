Insight Partners finalise l’acquisition de Veeam,

mars 2020 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la finalisation de son acquisition par Insight Partners, rendue publique le 9 janvier 2020, pour un montant d’environ 5 milliards de dollars. Faisant suite à un investissement réalisé par Insight Partners au début de 2019, l’acquisition de Veeam, leader incontesté du marché avec plus de 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel et plus de 365 000 clients à travers le monde, va donner un coup d’accélérateur à la croissance de l’entreprise sur le marché américain.

Parallèlement à l’accélération de l’Acte II de sa croissance, Veeam va transférer son siège social de la Suisse vers les Etats-Unis, en étoffant les compétences et l’expérience de son équipe dirigeante. L’acquisition s’accompagne ainsi des nominations suivantes :

• William (« Bill ») H. Largent est promu au rang de CEO (Chief Executive Officer). Il était jusque-là EVP (Executive Vice President) Opérations.

• Danny Allan est promu au poste de CTO (Chief Technology Officer).

• Gil Vega, auparavant Directeur général et RSSI (Responsable de la sécurité des systèmes d’information) de CME Group, Inc. ou encore Directeur associé de l’information et RSSI au ministère américain de l’Energie (DoE) et à l’administration de l’immigration et des douanes (ICE) à Washington, est nommé RSSI de Veeam.

• Nick Ayers, de Ayers Neugebauer & Company, membre des Young Global Leaders du World Economic Forum et ancien chef d’état-major du vice-président des Etats-Unis, rejoint Mike Triplett, Ryan Hinkle et Ross Devor, gérants d’Insight Partners, au conseil d’administration de Veeam.